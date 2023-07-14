好萊塢全面癱瘓！大咖演員集體罷工　「37項行為」通通禁止

▲麥特戴蒙在罷工正式生效前，以快閃宣傳方式支持罷工。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

好萊塢面臨63年來首次編劇、演員「雙罷工」，從全球觀眾熟悉的影、視巨星，到匆匆一瞥的臨時演員，乃至替身演員，所有16萬名美國演員工會（SAG-AFTRA）成員都被禁止進行任何宣傳、製作，甚至自錄試鏡片的行為，也讓外界好奇工會制定了哪些禁止事項。

SAG把演員工作分為攝影、後製、幕後、宣傳和合約5大類，並列出各個項目中的禁止行為：

攝影

表演、唱歌、跳舞、特技表演、使用攝影機、操偶、動態捕捉或表演捕捉工作

後製

ADR（同步對白錄音）／Looping（對嘴配音）、電視預告和劇院預告等宣傳影片、配音、唱歌、旁白（包含語音服務，但有例外條款）、替身特技協調及相關服務

幕後

替身工作、照片及樣貌替身、試衣及試裝與試妝、排練及鏡頭測驗（camera test）、掃描、面試和試鏡（包含自錄片）



▲美國演員公會罷工！《奧本海默》眾星提前離場倫敦首映會。（圖／達志影像／美聯社）



宣傳

巡迴表演、個人露面、採訪、出席大會（如聖地牙哥動漫展）、粉絲見面會、出席藝術表演相關節慶活動、座談會、首映及放映會、頒獎典禮、中介、錄Podcast、在社群宣傳、展示工作室、供你考慮的活動（For yourconsideration events）

談判／簽訂／同意合約

未來的履行表演協議、與協議相關的商品推銷的新協議、創建及使用數位複製，並包含重複使用過去的數位複製、在熱門作品或其相關預告及額外內容的表演服務

SAG認為實體及串流片商並未給予演員應有待遇，以及擔憂AI恐讓演員喪失數位肖像權。影星麥特戴蒙在罷工生效前，以「快閃宣傳」《奧本海默》方式支持罷工，同劇女星艾蜜莉布朗也說，會跟所有演員一起度過難關。

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