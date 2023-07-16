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Global Mall屏東市「盛夏旅遊購物祭」　推低門檻+高折扣

▲Global Mall屏東市加碼「盛夏旅遊購物祭」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲Global Mall屏東市加碼「盛夏旅遊購物祭」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

Global Mall屏東市暑假開始以來，人氣、買氣大增，加碼再推「盛夏旅遊購物祭」精選休閒服飾、配件、旅行箱推優惠5折起，並因應電影《Barbie芭比》即將上映，預計將掀起一波粉紅穿搭風潮，更集結多款粉色或閃亮服飾優惠，以華麗造型成為今夏最吸睛的焦點。

▲Global Mall屏東市加碼「盛夏旅遊購物祭」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲Global Mall屏東市加碼「盛夏旅遊購物祭」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

即日起至7月26日刷Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元最高贈100元電子商品禮券，低門檻、高折扣大享超值。除了購物折扣，暑假熱門的看電影行程，尤其今年暑假許多強檔電影陸續上映，再加碼推憑當日國賓影城電影票根享多元好康，共計集結22家品牌，從美食到運動潮流服飾、配件、生活用品推買一送一或9折起，一起歡度暑假美好時光。

因應暑假出遊潮，Global Mall屏東市集結近20個品牌包括adidas、PALLADIUM、Life8、LAKING、POMELO、50% FIFTY PERCENT、ICU、翡仕等，精選休閒涼感服飾、配件及旅行用品推優惠5折起。

而BTU「OUTDOOR AIRLINE 20吋拉鍊箱+摺疊旅行袋」原價6570元、優惠價2380元。此外，夏季炎熱高溫，許多家庭選擇到山中或溪邊露營、戲水，不僅消暑還能看星空，享受大自然的美好，即日起至7月26日推會員獨享點數放大兌露營用品，單品價值超過260元以上，像是扣300點可免費兌換「英國熊LED復古煤油造型燈」；扣450點可免費換或扣10點+220元加價購「英國熊丹寧風摺疊桌」或「英國熊丹寧風L型摺疊椅」，便利又實用。

今年暑假多部強檔電影陸續上映，包括《不可能的任務7》、皮克斯與迪士尼年度動畫大片《元素方程式》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》、《Barbie芭比》等，即日起至9月30日集結22家品牌，從餐飲美食、清涼飲品到運動休閒服飾、配件、生活雜貨，包括COLD STONE、春水堂、勝博殿、吉野家、大河屋、CoCo壹番屋、NIKE、adidas、JINS等推買一送一或優惠9折起。

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