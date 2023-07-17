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日本非官方台海危機兵推　台美日缺對話機制受關注

▲110年國慶大會,CM-34裝步戰鬥車,雲豹裝甲車。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣面臨中國入侵威脅，台美日至今卻仍無安保對話機制。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

為期兩天由日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演今天閉幕，這次台灣首度受邀參與，備受關注。做總結時，遠景基金會執行長賴怡忠指出，台美日3國無安保對話機制是一大問題。

JFSS首度舉行兵推是在2021年8月，這次是第3次，以「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」為主題舉行。這是首度在日本舉行的台美日3國兵推，也是日本去年12月制訂國家安全保障戰略等安保3文件（國防3文件）後JFSS首度舉行兵推，備受注目。

台灣方面有國防安全研究院董事長霍守業、國防院副執行長李廷盛、國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲、助理研究員林彥宏、楊長蓉等以觀察員身分與會。遠景基金會執行長賴怡忠扮演「台灣總統」一角，參與兵推。

這次兵推的內容由前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文大將、前海上自衛隊幕僚長武田智久大將等人規劃、想定，著重中共對台封鎖及大規模進攻情境，並模擬必要時的危機管理、戰場管理、乃至協同防衛。

兵推重點是「台灣有事」（兩岸衝突）時該如何因應，內容包括2027年共軍對台日發動網路攻擊、散播假訊息、武力犯台、釣魚台列嶼（日本稱尖閣列島）有中共漁民（可能是民兵）登島等。過程中，美軍如何進行支援、協助日本撤僑。

日本的安保3文件重點在於有關日本擁有可以打擊敵方飛彈發射據點的「反擊能力」，在這次舉行兵推時，參演者發現美日如何合作有很多課題待解決。包括「事態的認定」，究竟是「重要影響事態」、「存立危機事態」、「武力攻擊事態」等，攸關日本自衛隊的後勤支援或出動。

如果太慢做出事態認定的判斷的話，在撤離西南群島（沖繩縣先島群島等）居民時，可能風險增大。自衛隊要前進西南群島也可能太遲。

台海危機時，日本的海上保安廳（相當於海巡署）可能要同時肩負海巡及輸送民間人士（非戰鬥人員）的任務。今天兵推最後結果是日本與中國達成停戰協定，共軍完全撤出日本領土。

兵推結束後幾位參與者發表心得。賴怡忠說出身為「賴總統」的感想指出，這次參演他發現日本在面對類似狀況時，可能會採取、或考慮（受限的情形）是什麼。他認為，日本政府對一些事情的法律層面的思考，是台灣包括政府裡面有不少人都不知道的。

此外，台灣方面包括決策層級的官員在內，也許會以為只要美國一旦下了決定，日本基本上就會跟隨，但這次的參演，讓他實際感受到日本在進行決策時所具有的限制。

他說，從這次參演，他發現到台日之間的溝通幾乎無（安保）對話機制。舉例來講，像是昨天模擬的人道撤離等的問題，變成要進行臨時溝通，出現非常多的問題和困難。

他指出，這呼應了2019年總統蔡英文公開期待台日之間能展開安保機制的對話一事。他很期待這對話機制能早日實現。他說，今天在兵推最後日本與中國達成「停戰協定」時，其實對台灣而言，是非常緊張的事。

在會後的記者會上，扮演日本防衛大臣（國防部長）一角的眾議員木原稔被中央社記者問及台美日何時才可能成立安保對話機制的問題時表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。

他說，日本與無邦交的台灣之間有透過「日華議員懇談會」，與台灣進行國會議員之間，甚至是與台灣的政府之間的交流，但那不是與日本官方的交流。

身為日華議員懇談會事務局長的木原前不久才從沖繩與那國島隨同立法院長游錫堃搭船到台灣。他坦言，日美台制訂對話機制是很重要的，要尋求適當的時機制訂機制，目前大家先對這問題抱持關注，形成意識。

這次的兵推，日方有扮演首相、外務大臣（外交部長）等國家安全保障會議（國安會）9位大臣（部長）人員參與兵推。前防衛大臣、眾議員小野寺五典扮演日本首相、眾議員長島昭久扮演官房長官、眾議員和田義明扮演外務大臣、參議員有村治子扮演國土交通大臣一角。

美國國務院前日本處處長馬赫（Kevin Maher）扮演美國總統、日本參議員松本瑠衣（暫譯）扮演美國國務卿、日本眾議員大塚拓扮演美國國防部長一角。

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