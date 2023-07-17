政大書城宣布8月底停業　網友不捨：謝謝數十年的陪伴

▲政大書城董事長李銘輝昨發出公告，宣布政大書城8月底停業。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

近年來實體書市場不斷萎縮，連成立30年老字號的政大書城也宣布停業！政大書城董事長李銘輝昨（16日）發出公告，「政大書城謹訂於112年8月31日停業」，消息迅速在社群平台傳開，引發熱議，有網友不捨說：「唸大學最愛的書店，停業好可惜」、「謝謝政大書城數十年的陪伴」。

政大書城於1993年國立政治大學校內圖書部創立首間校內門市，而後走出校園，在台北師範大學開設分店，店名仍然沿用「政大書城」，後來又在台北開設台大、南西等門市；但在2010 年前後離開天龍國，結束台北門市，轉往花蓮、台南、高雄展店，其中高雄夢時代百貨門市，2019年才風光開幕，佔地200坪，開架書5萬冊，也在今年5月底因租約到期結束營業，目前全台僅剩台南、花蓮兩間門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday》記者致電詢問政大書城台南店員工，店員表示，也是稍早才得知李董事長發出公告，因為公司內部還沒有正式公布，一切等老闆通知，目前兩間門市約有20多名員工，在還沒接獲正式通知，還是會照常工作，員工也表示目前兩家店營業狀況正常，先前沒聽過公司有停業規劃。

政大書城停業訊息在出版界、網路掀起討論。有網友說：「大學很窮，因為政大書城有折扣，都會到政大書城買書，還可以訂到不好買的大學用書，現在全面停業，感到不捨」、「學生時候愛店，感覺年輕回憶又少了一塊」、「實體書店不斷消失，真是時代的眼淚」。





▲老字號的政大書城宣布停業。（圖／翻攝Facebook／政大書城台南店）