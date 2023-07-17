▲侯友宜出席112年新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體人吳子嘉昨爆料，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲已建立溝通管道，屆時11月20日將「藍白合」，只有1組人馬出來選總統。國民黨總統參選人侯友宜今（17日）對此表示，會團結所有人的力量，讓民進黨做不好的下架，凝聚更多力量，大家一起團結。

吳子嘉16日在《董事長開講》透露，朱立倫和柯文哲已建立溝通管道，朱還私下跟他的關鍵幕僚講，「反正時間還早，11月20日之前再來搞藍白合還來得及」。吳更爆料稱，朱柯溝通之後，屆時11月20日「藍白合」只有1組人會出來選。

侯友宜今出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」，會後接受媒體聯訪時被問到吳子嘉的說法，他表示，「我們會團結所有人的力量，一起凝聚，讓民進黨做不好的下架」，面對所有的挑戰，大家有志一同，對民進黨現階段執政有很多意見的聲音，會凝聚更多力量，大家一起團結。

至於如何整合鴻海創辦人郭台銘？侯友宜說，對所有好朋友們，大家都有共同信念，就是讓中華民國以及台灣這塊土地能夠平安，跟郭台銘很多溝通都是無礙的。

至於是否在全代會與前高雄市長韓國瑜再次見面？侯友宜回應，韓的行程無法知道怎麼安排，但自己會團結所有人，希望在所有場所共同面對，讓中華民國屹立不搖。