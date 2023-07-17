愛拿政治生命當賭注！　喊「退出政壇」有誰做到？

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德因過去曾為台糖土地賤賣案為新潮流大老、前台糖董事長吳乃仁及前立委洪奇昌背書，「願意用我的政治生命，來保證他們的清白」，近日引發討論。事實上，為表達決心、證明清白，不少政治人物都愛將「退出政壇」當賭注，有人說到做到，也有人想出理由留下。

前民進黨立委段宜康

2004年，時任立委的段宜康質疑前副總統連戰的女兒連惠心遷戶籍，是為了逃漏稅，若連家任何一人敢說從來沒有逃漏稅，他願意從此退出政壇。

前民進黨立委蔡啟芳

前總統陳水扁及夫人吳淑珍涉國務機要費，蔡啟芳力挺到底，並稱若判有罪他退出政壇，最後實現諾言，其子蔡易餘則在2016年當選立委，蔡啟芳2017年時還曾說，「立院本會期蔡易餘是司委會召委，如不把《赦免法》之修正案排入議程，那父子關係就結束」。

副總統賴清德

吳乃仁、洪奇昌2006年捲入台糖土地賤賣，賴清德喊出願退出政壇保證他們的清白，但最終洪奇昌無罪，吳乃仁仍依背信罪判刑9個月。對於是否兌現承諾，賴清德表示，參加聲援吳乃仁、洪奇昌的記者會時，兩人分別被判刑3年10月、2年10月確定。他相信兩人的人格不可能涉貪瀆罪，也認為判決書有許多謬誤，因此才用政治生命擔保，希望給予再審機會。

賴清德提到，高等法院最後給予再審機會，已印證他當初的承諾及擔保沒有問題，現在已無要不要辭職的問題；再審結果改判洪奇昌無罪，吳乃仁減為有期徒刑9個月、而且不是貪瀆罪。

駐日代表謝長廷

謝長廷2008年與蘇貞昌參選總統、副總統時，喊出「大選失敗我就退出政壇」，最終投票結果出來，謝長廷雖一度離開政治圈，但之後又參與民進黨內公職選舉，為此謝長廷還曾公開道歉。

前國安會祕書長邱義仁

曾任行政院副院長的邱義仁，因遭指控涉入巴紐外交公款侵吞案，請辭後發出聲明表示退黨與政壇，但後來再受總統蔡英文重用，現為民進黨總統參選人賴清德的策略小組召集人。

民進黨團總召柯建銘

2013年立法院因夜襲《會計法》修正案引發爭議，柯建銘表示，「不是我一人獨斷，好像立法院是柯建銘自己開的」，這是大家共同面對教授問題所考量，因而做出的決議，若真是他一人獨斷，他願退出政壇。

柯建銘2016年因出版新書舉行發表會，談到自己這幾年的政治路，再喊出「假如任何一個人，能夠檢驗出我喬任何利益放到我身上，那我馬上退出政壇」。

前副總統吳敦義

國民黨主席2017年選舉風波不斷，當時參選人詹啟賢爆出黨內操弄派系、請客綁樁、政治交換情況嚴重，甚至有黨代表給6萬元、青工10萬元、議員20萬元的價碼，卻未指出到底是誰綁樁賄選，僅表示「看誰反應大」；對此，同為參選人的吳敦義，表示自己若綁樁賄選就退出政壇。

前民進黨立委姚文智

2018台北市長選舉三腳督，姚文智代表民進黨參選，民調卻始終低迷，為刺激選情，放話若選第三名就退出政壇的民進黨台北市長參選人姚文智，之後還加碼，強調只要選輸，自己願意退出政壇。

最終，姚文智真以第三名打輸選戰，而他則兌現諾言，淡出政壇，栽進電影產業，由他出品的《流麻溝十五號》2022年10月28日上映，首週在台灣獲得近700萬票房，為該周影視新片冠軍。

前金門縣長陳滄江

2019年金門立委補選，無黨籍的陳滄江選前喊出選輸就退出政壇，在確定落選後表示，「將會兌現選前的承諾，永遠退出政壇，小板凳服務處也就此完成歷史性的任務，劃下熄燈號」。

不過，2020年選舉，陳滄江復出參選立委，仍舊落選。

除了拿來做賭注，也有政治人物基於生涯規劃而有意退出政壇，但最終仍離不開：

前總統李登輝

李登輝在退休前一年，曾說明卸任後將投身幫助弱勢團體的工作，並且上山傳教，服務社會，但他卸下公職後離開國民黨，變為台聯精神領袖。在政壇擁有極大影響力的李登輝，於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲，

親民黨主席宋楚瑜

宋楚瑜2006年參選台北市長，落選後表示將退出台灣政治，但他仍擔任親民黨主席，2012、2016更出選總統，引發討論。

宋楚瑜說，李敖曾經寫信勸過他不要退出政壇，「雪中送炭的，才是真朋友，我對大師的俠士之風，感念不忘。」

前台北縣長周錫瑋

周錫瑋7年前放棄競選連任地方首長，宣布「裸退」，7年後捲土再戰，決定參選2018新北市長，解釋「裸退」並非退出政壇，也說明當年是為了顧及黨的團結才選擇退出。

不過，國民黨新北市長初選結果出爐，由前新北市副市長侯友宜勝出。對此，落敗的周錫瑋表示，他會靜心接受一切，並信守承諾「絕不脫黨參選」，同時將用自己的政策及時間協助國民黨中所有需要助力的候選人，「國民黨一定要團結！」

前台中市長胡志強

胡志強2014年台中市長選戰落敗，當時他表示，將退出政壇轉戰媒體圈，然而，2016總統大選，胡志強出任朱立倫競選總部主任委員，之後也在洪秀柱領導國民黨時期，擔任副主席。

前屏東縣長曹啟鴻

曾啟鴻曾擔任9年屏東縣長，2014年時說自己卸任後將走入民間當志工，但2016年民進黨執政後，出任農委會主委，今已下台。

前行政院長蘇貞昌

蘇貞昌曾在2010年參選台北市長，在台北市保安宮表示，「美國華盛頓總統可以選第三次而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓。我，貞昌，不敢違逆，所以我對台北縣始終感情濃厚；但我不會選第三次！」但最終卻在2018年投入新北市長選戰。

對此，蘇貞昌表示，「8年前我說不會選第三次，我沒有守住諾言」，他非常抱歉，但也有去保安宮廟報告，他深信心情是一樣的，就是都要救苦救難，「我相信保生大帝會同意，會保佑。那我現在也已經接受徵召，願意扛下重擔。」