賴清德美東後援會成立大會　「半導體女王」父親現身

▲美東信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德目前在主要競爭者中處於領先地位，近日積極佈建海外後援組織，前黨主席卓榮泰與多名黨公職近日銜命赴美，出席在美國紐澤西舉辦的「美東信賴台灣之友會成立大會」，值得注意的是，超過千名台僑支持者中，超微（AMD）執行長「半導體女王」蘇姿丰父親蘇春槐也現身，表態力挺賴清德。

美東信賴台灣之友會成立大會上周末成立，包括卓榮泰、立法委員劉世芳、何志偉、新北市議員山田摩衣、戴瑋姍、民進黨美東黨部主委莊振輝、民視董事樊豐忠均出席，並授旗給後援會幹部，由中國問題專家章家敦擔任主講。賴清德競辦表示，現場有超過1000位支持者到場力挺賴清德，展現對台灣的關注及大團結的氣勢，熱烈出席的台僑之中，超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐、台灣外交官張超英的外孫司凱文也現身力挺，盛讚賴清德是最好的總統人選。

卓榮泰致詞表示，4年前他也有到美國向大家拜託，但4年前總統蔡英文只有一個對手，4年後的今天，賴清德的對手有3加1個，在國內有可能的3個對手（指民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘），不管他們是如何互相攻擊，到最後1月13日這天都只有一個目標，就是贏得勝選，不管他們誰跟誰互相攻擊都一樣，對民進黨來說，對手只有「反對台灣民主的人跟政黨」。

熱情的僑胞支持者還在成立大會最後，舉辦募款拍賣會，其中由台南藝術家郭家瑄製作的副總統賴清德半身雕像以6000美元（約新台幣18萬6000元）拍出；除此之外，賴清德親筆簽名TeamTaiwan外套亦以5000美元拍出，並全數捐予信賴台灣總會。