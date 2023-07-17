兩岸交流「無聲勝有聲」！陸生笑台灣好熱　想去煙火氣息的夜市

▲大陸學生訪台團與長風基金會交流，陸生楊晨受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九促成陸生訪問團本月15日來台交流，今（17）日上午前往長風基金會，與台灣學生交流意見。來自北京大學的陸生楊晨表示，他要用「無聲勝有聲」來形容此次交流。無聲的部分是，昨晚他看到新生公園有個小男孩在打籃球，他對那個男孩伸了大拇指，男孩看到後也向他招手、伸了大拇指，這就是兩岸青年同心同向的交流情感。

楊晨進一步說明，這樣的交流令自己特別感動，而有聲的部分是，昨天他第一次看現場棒球比賽，很多口號跟助威加油聲，讓他特別沉浸其中，也讓他感受到台灣人的熱情。

▼大陸學生訪台團與長風基金會交流，陸生趙晉乙受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

來自清華大學的陸生趙晉乙則表示，昨天是第一次現場觀看棒球比賽，觀眾們在啦啦隊領舞和主持人帶領下又喊又跳，她也被這種熱鬧帶動，在現場跟著音樂、口號一起搖擺歡呼，感到特別開心。趙指出，訪團接下來會去政治大學、台灣大學、東華大學和文化大學參訪，非常期待跟台灣學生們交流關於校園生活和文化，也希望有專業學術交流。

不過，兩人也不約而同對台灣天氣大嘆「真的好熱！」楊晨表示，今天穿便服還是很輕鬆愉快的，可以更輕鬆地跟大家交流，另外就是多多交流，好吃的當然越多越好；趙晉乙笑稱，台灣的天氣確實是有點熱，前兩天都正裝，今天換成便服也換一下風格，之後想去夜市看一看，因為夜市是非常有煙火氣息的地方，希望能體驗一下。

▲奧運桌球好手丁寧也在陸生訪台團之列，今與長風基金會交流。（圖／記者屠惠剛攝）