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LINE加入好友達上限！他崩潰喊「刪除還是不能加」　內行解法曝光

▲▼滑手機,LINE,看LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲一名網友因為手機的LINE的好友達到上限，刪除也沒有用，於是崩潰上網求助。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／柯振中報導

通訊軟體LINE在台灣十分普及，其中豐富多樣的功能，能讓生活更加便利。不過，近日一名網友要加好友時發現，LINE的好友數量達到上限，就算已經努力清理名單，別人想要加入好友仍舊會顯示「已達上限」，讓他感到十分崩潰，求助文曝光後，也立即有內行人教導破解方式。

這名網友在PTT上求助，近日因為LINE好友數量達到上限，於是開始努力刪除好友，想要清理出空間，以便後續加好友使用。

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不過，經過了好一段時間的努力，他現在終於能夠加入別人好友，但只要是別人搜尋他的LINE帳號，就會顯示「很抱歉，此帳號好友人數已達上限」，讓他十分崩潰，上網搜尋以後才知道，原來「加入好友」以及「被加入好友」計算的方式不同，讓他相當崩潰，「求助是否有解決方式…或是跟手機會有關係嗎？現在是用XXXX（手機機型）。」

▲▼LINE曾推出避免被加入好友太快達到上限的教學。（圖／翻攝LINE官網）

▲▼LINE曾推出避免被加入好友太快達到上限的教學。（圖／翻攝LINE官網）

▲▼LINE曾推出避免被加入好友太快達到上限的教學。（圖／翻攝LINE官網）

貼文引發廣泛討論，許多人解釋會出現這種情況的原因，同時也教了百解的作法，除了可以開啟官方帳號以外，也可以直接拉出一個群組，這樣一來不用互相成為好友，也能夠順暢溝通。

事實上，這種加好友的問題過去就不斷引發討論，LINE官方也特地解釋，在「加入好友」的功能中，人數上限為5,000人，如果達到上限，用戶可以盤點名單中的好友，刪除久沒聯繫、沒有印象的好友，就能釋出名額。

至於「被加入好友」的人數上限同樣是5,000人，這裡的人數與加入好友的人數分開計算，現在介面無法查看被加入的次數，只能從源頭管理，避免被加入好友的數量過多。

官方提供的管理方式如下：

一、從LINE的「設定」當中找到「個人檔案」，並將裡面的「允許被利用ID加入好友」關閉。

二、接著再到「設定」裡的「好友」選項，關閉「允許被加入好友」的功能。

LINE官方表示，如果有需求的話，也可以申請LINE帳號、LINE社群，以便與更多人聊天、互動。

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