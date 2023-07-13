LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」　網友實測曝結果

▲LINE被封鎖，訊息卻被已讀。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE被好友封鎖後，有些人會把那個聊天室當成記事本，或是用來發洩情緒。不過近日就有網友發文表示，她被好友封鎖兩個禮拜，所以傳了很多罵人的話，怎料對方可能突然解除封鎖，竟「已讀」了前面所有訊息，讓她感到不解。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「被封鎖LINE期間，我傳的訊息竟都被已讀」為標題發文，提到她被好友封鎖了兩個禮拜，而這段期間，她心想對方也看不到訊息，所以在聊天室內傳了很多罵人的話。後來好友可能解除封鎖了，原PO那段時間罵的話竟都被「已讀」，讓她嚇了一跳。

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原PO對此感到疑惑，被封鎖期間寫的內容，好友都能接收到？如果她封鎖好友，對方又在期間內傳訊息，她解除封鎖後也能收到嗎？

▲有網友實測後分享結果。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「我被封鎖後都傳一些備忘錄、待買清單，有一天對方忽然回說，番薯的話現在買一送一，嚇尿」、「你好恐怖，封鎖了還可以連篇罵」、「對方應該是看不到才對，只是解封後會全部顯示已讀」、「純粹只是解封之後顯示已讀而已」、「他看不到，但是你這邊會顯示已讀，我常常封鎖別人，所以都知道」。

其中還有網友實測後表示，「幫大家實驗了。甲封鎖乙：乙傳訊息給甲，甲不會收到；甲解除封鎖：乙前面傳的訊息會顯示已讀，但甲只會看到解除封鎖之後乙傳來的訊息」。

此外，要如何知道好友有沒有封鎖自己？《ETtoday新聞雲》整理了常見的3種方式：

1、送貼圖｜

若送出「冷門」貼圖，卻顯示好友已擁有該貼圖，則可能被封鎖，但也不排除好友真的已擁有該貼圖。

2、好友生日｜

如果好友主頁有設定生日，被封鎖後則會看不到那串數字，但要是對方本來就沒設定，此招就沒辦法確認。

3、LINE通話｜

撥出LINE通話後，若左上角有顯示「通話符號」，代表沒被封鎖；相反的，若被封鎖就不會顯示。

▼可以撥打LINE通話測試。（圖／記者劉維榛攝）