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中年人聊LINE有「1共通習慣」？兩派戰翻了　過來人曝原因：防小人

▲▼LINE,回訊息,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

文字沒有溫度，不少人傳訊息為了增加情緒，會使用表情符號，但這代表你老了嗎？一名網友透露，最近日本年輕人討論，會在句子後面加上顏文字或表情符號的人，通常都是大叔大嬸，在台灣似乎也是同樣的狀況，讓他好奇真的是這樣嗎？文章曝光後，隨即掀起兩派論戰。

原PO在PTT發文表示，最近看到有日本年輕人在討論，在句尾放上表情符號，通常都是中年人才會做的行為。以他的觀察來看，台灣似乎也是一樣的狀況，有許多中年人喜歡在文字後面加上表情符號，就連怎麼打都會嚴格控管，好奇「有沒有中年人很愛用表情符號的八卦啊？」

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不少人看到後認同表示，「世代差異+1」、「之前看過日本電視節目分析說，每句都加的是中年人，年輕人不會每句都加，偶爾才加一次」、「應該是真的，會加符號的都是老人」、「因為以前的年輕人現在變中年人了」、「真的啊！我40歲看到都覺得老」、「我們這代的習慣，而我們都老了」。

但也有人指出，「工作上越來越多人用啊，輔助表示情緒」、「不用會被有心人士解讀態度差」、「會有爭議的句子我都會加，以免小人作祟」、「文字傳達不出語氣，加上符號避免誤會」、「怕單純文字看起來語氣不夠親切吧？」「常用比較好掩蓋情緒，不爽也可以」。

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