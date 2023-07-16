立委選舉藍白合有譜！　朱立倫：在野團結國會過半

▲朱立倫出席彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

侯友宜競辦執行長金溥聰日前一句「柯侯配百分百不可能」，引起柯文哲不滿說，一會兒說要併購他，一會兒要他無條件投降，所謂藍白合「是要我自盡嗎？」對此，國民黨主席朱立倫今（16）日強調，只要在野團結、一起創造歷史「我們什麼都可能」，並暗示台中第一選區將禮讓民眾黨的蔡壁如，由她單挑民進黨蔡其昌。

朱立倫今日下午到彰化縣議會，參加第4屆藍青挺青年培訓營，分享當年由學者轉往政界發展時，被選民拿掃把趕出來的經驗，強調政治路不會一直順遂。演講前，被問到藍白合議題，包括民眾黨在基隆新竹立委提名禮讓，是否算藍白合？國民黨遲不推出台中市第一選區人選？是否意味禮讓蔡壁如？

朱立倫回應，2024大選除了爭政黨輪替，更希望在野黨團結讓國會席次過半，很多地方若多提名可能損人不利已，因此國民黨希望和民眾黨共同努力，協調出最強的候選人。

另外，國民黨在台中第一選區已有金門大學副教授劉燈鐘完成黨內登記，但朱立倫主動釋出善意，讚民眾黨提名的蔡壁如很優秀、很努力在地方跑，並說藍白在各地都有優秀候選人，國民黨會「秉持越單純越好的方向、集中選票團結勝選」。朱立倫說，「未來政黨輪替重新執政之後，很可能大家要一起合作、一起團結。希望建立這樣子的默契，讓我們的席次極大化。」似乎在暗示劉燈鐘已出局。

至於柯文哲昨天對「誰能代表國民黨」感到懷疑，並形容金溥聰「柯侯配百分百不可能，講侯柯配也不尊重對方」的說法是要他自盡。朱立倫今強調「我們什麼都可能」、「一起努力的目標和最大可能，就是一起創造新的歷史，政黨輪替、國會過半。」