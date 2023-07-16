快訊／716現場湧入近2萬人！　黃國昌咆哮：蔡英文妳人在哪裡？

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，下午4點半左右，人數已經溢到景福門區域，推估近2萬人左右，黃國昌致詞時表示，蔡英文就站在總統府前，告訴台灣人要司法改革，如今到底改了什麼東西？曾經說要團結人民、謙卑的蔡英文，請問人在哪裡？

716「公平正義救台灣」遊行今正式登場，主辦單位日前推估約4萬人左右，不過今天氣雖然十分炎熱，但現場民眾情緒更為沸騰，大多數人帶著雨傘及帽子遮陽。對於台上館長、黃國昌開講十分捧場，高喊「D槽！D槽！」迴響相當熱烈。

黃國昌致詞時高喊，過去有一個政府聽不見人民聲音、踐踏民主法治，因此2016年台灣人民用選票送那個政府下台，當時的當選人站在這個地方，告訴台灣人民，政府無能、無感、無心、看不見人民苦痛，這是現在台灣人普遍感受。

黃國昌指出，520總統就職，蔡英文就站在總統府前，告訴台灣人要司法改革，2017年司改國是會議也做出很多決議，但今天看到的不是改革的司法，而是權貴橫行，這個政府告訴大家，他們要改革司法，到底改了什麼東西？

黃國昌表示，只看到有權有勢者，因為富商作奸犯科、施壓檢察官，不僅監察院大力包庇，他現在還坐在行政院當大官，請教蔡總統，這是哪門子司法改革。

黃國昌指出，台灣有權有勢大官關說司法、居然無罪，蔡政府承諾大家不法關說罪，請問在哪裡？ 難怪蔡其昌幫全民深惡痛絕的貪腐法官關說假釋，請教蔡總統這就是司法正義嗎？

黃國昌表示，每天兢兢業業認真工作的台灣人要求很卑微，就是希望出門可以安全，受到不公不義時司法可以主持公道，結果發生了什麼？下個班被開槍、吃個早餐也被開槍，立委可以幫黑道小弟辦特見，還施壓國防部幫財團，這是哪門子向黑道宣戰？

黃國昌指出，一個打詐辦公室可以剪綵三次，這是哪門子打詐？花了兩百多億搞了數發部，結果金管會跟NCC集體擺爛，搞到檢察官看不下去，打詐國家隊根本就是國家級詐騙。

黃國昌表示，民進黨立委還可以接受詐騙集團供養，請用道理說服台灣人民、告訴社會，打詐打到哪裡去？為什麼越打越詐？看到這些不公不義的事情，站出來要改革的時候，曾經說要團結人民、謙卑的蔡英文，請問人在哪裡？

黃國昌高喊，擠在中山南路的每一位公民，是不是你們的人民？躲在圓山大飯店裡面吹冷氣，不敢出來面對人民，選擇躲在冷氣房裡，請教蔡英文跟陳建仁，今天到現在所控訴的有哪一件事不正確？

黃國昌表示，今天活動為的就是希望司法正義跟居住正義，希望這塊土地上，政府能夠真正換回台灣人良善，還給台灣人公平正義。