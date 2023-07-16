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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「重懲炒房、租屋透明」　侯友宜談居住正義：讓年輕人買得到房子

記者鄭佩玟／台北報導

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢今（16）日號召民眾上凱道，並主打居住正義和司法改革議題，國民黨總統參選人侯友宜致詞時提到，「民進黨執政，整組害了了，乾脆都換掉！做不好，換侯友宜來做」。他強調，將成立「黑道幫派認定審議委員會」，從源頭管理治安問題；在居住正義上，抓到炒房就重懲，讓租屋黑市公開透明，「我們只有一個卑微的夢想，讓年輕人有機會買到房子」。不過，侯疑似致詞時間拖太長，底下民眾不耐紛紛比倒讚，噓聲更是不絕於耳。

▲▼侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜指出，蔡英文總統就職時曾說「司法不被人民信任、無法打擊犯罪，司法不再是正義的最後一道防線」，但如今民進黨的司法改革就是空、空、空，只會「膨風、臭彈」，優先修法變成幽靈修法，外役監變爽監，就像民進黨家的後花園，「還要多少警察用血、用生命來懇求民進黨？」侯友宜強調，外役監修法不能再拖，並一定要打破假釋黑箱，提高重大刑犯假釋門檻。

侯友宜表示，民進黨執政下權貴黑金氾濫，如im.B龐式騙局吸金25億供養權貴、學甲88槍砰、砰、砰背後牽涉上百億的光電弊案、疑雲重重的疫苗採購弊案，至今都沒水落石出。侯友宜說，他一定會成立專辦黑金「新的特偵專案組」，嚴懲官商勾結，不為特別的政黨所用，杜絕權貴的特權關說，還給人民一個公道，「我是基層出身，最懂辦案的眉角，一定不會讓全國人民失望！」

針對詐騙橫行，侯友宜也提到，民眾一年被詐騙金額高達700億元，3年來詐欺罪從6萬多件，增加到13萬件，但目前的政府卻束手無策，號稱打詐國家隊，卻把各部會任務推給警察，將帥無能、累死三軍，「讓我來嚴懲打詐，騙得越多、判得越重！」侯友宜也呼籲，行政院不該兩個月才開一次治安會報聯席會議，要每天緊盯進度，政府不能沒血沒淚，數發部應管好詐騙廣告、保護個資，NCC要處理好境外機房、金管會要斬斷人頭帳戶金流、法務部要重罰重判詐欺犯，「民進黨做不到，我來做！」

侯友宜並提出，未來當選總統，要像日本一樣，中央成立「黑道幫派認定審議委員會」，從嚴管制黑道幫派，只要有吸收未滿18歲的青少年，無論青少年是自願或被迫，幫派主事者及成員，一律加重刑責。「我們不能再繼續容忍黑金掛勾、黑道橫行，不能再讓他們囂張！」針對黑槍氾濫，也一定會強力推動跨部會合作，管制槍枝源頭。

對於居住正義，侯友宜說，蔡英文當年提出「房市三箭」，說要改革房地產稅制、健全租屋體系、建20萬戶的社會住宅，但是「一隻嘴胡累累，什麼都沒完成，大家能夠忍受嗎？」侯友宜說，未來當選總統，抓到炒房就重懲，並會讓租屋黑市公開透明，民進黨做不到的20萬戶社宅，也會繼續拚、拚更多，「我們只有一個卑微的夢想，讓年輕人有機會買到房子，和年輕人站在一起，拚一個可以住的房子，好租、能買、挺青年，讓大家住得起、站得起，也租得起！」

「公平正義救台灣的聲音，坐在總統府吹冷氣的總統、副總統有聽到嗎？」侯友宜表示，公平正義不僅必須得到伸張，而且必須讓人民看到它得到伸張，未來當選總統，不僅要讓公平正義得以實踐，而且一定要讓人民有感，相信今天只是開始，將一波又一波地帶動風潮，「不用等太久，公平正義一定來到，讓我們為年輕人、台灣的未來一起努力打拚！我相信大家，也請大家相信我！」

不過，侯友宜致詞至一半時，底下民眾疑似因為時間拖太長，紛紛比倒讚，更是發出噓聲，侯友宜沒有理會繼續致詞，民眾的噓聲則越來越大，喊出「超過十分鐘了！可以快轉嗎！下一位！」

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