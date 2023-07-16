討公平正義！郭台銘被狂喊「爸爸」　侯友宜、柯文哲同場拼人氣

▲民眾搶與郭台銘合照。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動今（16）日登場，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘均出席，3人的人氣高低備受關注，同場較勁意味濃厚。郭台銘率先上台致詞，台下群眾高喊「郭董」。接著侯友宜上台致詞，有不少民眾響應侯嗆聲民進黨打詐是打假的，但也有一些年輕人噓聲以對、喝倒采。柯文哲壓軸致詞時，全場不斷高呼「柯P」，還紛紛拿起手機猛拍，氣氛最為熱烈。

前立委黃國昌與館長陳之漢今發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜、柯文哲、郭台銘都受邀出席發表演說，亦各自號召支持者踴躍參加，頗有互尬拼人氣之意。下午約3時20分郭台銘率先抵達凱道舞台後方，柯文哲3時40分到場，侯友宜則於3時50分左右現身。

郭台銘從舞台後方進入活動會場時，大批媒體湧上拍攝，還有一位民眾跟在郭後頭持續跟拍，但因闖入禁制區，遭到多位員警架離。郭於3時30分登上舞台演講，底下幾位群眾吶喊「郭董！郭董！」持續約30秒，還有幾位年輕人熱情大叫「爸爸，我在這！」郭則報以微笑。郭於致詞結束後，有支持者在後台獻上鮮花；郭接著走入人群之中，與人群開心合影，讓許多人又驚又喜，媒體更是一擁而上搶拍。

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，受到熱烈歡呼。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜於4時05分登台演講，但舞台前排的年輕支持者似乎不大捧場，有人舉「友宜不投」標語，有人比出倒讚手勢，也有人不斷發出鼓噪噓聲「超過10分鐘了！可以快轉嗎！下一位！」亦有人高喊「在野黨監督不周」等抗議口號。不過，侯致詞高呼「政府打詐都打假的對不對！」全場仍有許多人呼應高喊「對！」侯致詞結束後，黃國昌拿了訴求書給侯連署，侯簽署完畢後，便匆匆從後台搭車離開。

柯文哲則於4時35分上台，全場大喊「柯P、柯P、柯P」將近一分鐘，場面相當熱烈。柯致詞過程中，群眾對其演說的互動橋段，都反應熱烈，不斷回應「好！對！」當柯說民進黨政府司法改革緩慢時，群眾也都回應「民進黨還在睡！」對柯的演說，群眾也三不五時爆出歡呼聲，從群眾反應以觀，侯、郭、柯在這場活動的人氣高下立判。

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）