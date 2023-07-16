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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾上凱道、民進黨全代會吹冷氣　朱立倫諷刺稱「真實的台灣」

▲朱立倫出席彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢今（16）日號召民眾上凱道，主打居住正義和司法改革議題，活動中也將有鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲與新北市長侯友宜出席，不過下午艷陽高照的同一時間，民進黨也在圓山飯店召開全代會。對此，國民黨主席朱立倫表示，這樣諷刺的畫面，正代表了台灣現在一個真實的現象。

朱立倫下午在彰化縣議會舉辦的第四屆藍青挺青年培訓營結業式致詞時表示，今天有一個很諷刺的畫面，當侯友宜跟年輕的朋友在凱道、在艷陽下追求公平正義，民進黨是穿著西裝、吹著冷氣，在吃香喝辣、在五星級大飯店享受，這就是台灣現在一個真實的現象。

朱立倫指出，這次國民黨徵召侯友宜，是經過了公平、公正的方式，而且也禁得起考驗，5月17日已公布了每一份民調的詳細數字，侯友宜以超過2個百分點贏了對手（指鴻海創辦人郭台銘），雖然不多，但贏了就是贏了，「每一位立法委員，每一位縣市長，我都徵詢過，絕大多數都支持侯友宜。」

朱立倫也稱讚，侯友宜就是公平正義的化身，他從最小的警察，當到警政署長，當到警大校長，然後邀請他來做了8年新北市的副市長，再接手做了5年的新北市長，他能夠打敗蘇貞昌、林佳龍，就代表他能禁得起考驗。

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