觀察／最遙遠的10公尺　侯友宜、郭台銘、柯文哲凱道全場零互動

▲郭台銘人氣超旺，民眾搶合照。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動今（16）日登場，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘出席，3人互動備受關注。郭致詞一結束就往觀眾區走，接著柯到場也往觀眾區走，卻與郭零互動。侯隨後到場時，也試圖前往觀眾區與郭、柯致意，但見人潮擁擠，便打消念頭。3人距離最近的時候，只差10公尺左右，但全然零互動，堪稱最遙遠的距離。

前立委黃國昌與館長陳之漢今發起「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，侯友宜、柯文哲、郭台銘都受邀出席發表演說，亦各自號召支持者踴躍參加，頗有互尬拼人氣之意。下午約3時20分郭台銘率先抵達舞台後方，柯文哲3時40分到場，侯友宜則於4時現身，三人是否互動引發媒體關注。

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動 。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘於3時30分登上舞台演講，致詞結束後，郭接著走入人群之中，與人群開心合影，媒體更是一擁而上搶拍。柯文哲3時40分到場後，也逕直往舞台前方人群裡頭走，但相對郭與民眾輕鬆自拍、攀談閒聊，柯則安靜不語，在原地頂著大太陽預習講稿。就當媒體以為郭、柯將要在觀眾區相見寒暄，但實際只見兩人相聚約5公尺以上，隔著人群完全零互動。郭受訪表示，自己想留在現場聆聽柯的演說，認為可以從中學習說話的技巧。

侯友宜則在3時55分到場，他也先逕往人群走，但短暫跟民眾寒暄過後，見人潮擁擠，根本接近不了柯跟郭，遂調頭往後台退去。侯於4時05分登台演講，演講約10分鐘後，便匆匆由後台離去，離去前黃國昌、陳之漢特地前來相送，侯與他們拍肩致意後，便搭車離去；全場未有機會與柯文哲、郭台銘寒暄接觸，而郭、柯、侯3人距離最近的時候，彼此相隔約10公尺而已，堪稱最遙遠的距離。

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）