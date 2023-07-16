台東「首惜廚師」惜食食譜徵選得獎者出爐　特優者晉級全國競賽

▲「首惜廚師」惜食食譜暨教案徵選競賽，15日在關山米國學校舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局推出「首惜廚師」惜食食譜暨教案徵選競賽，15日在關山米國學校舉辦，分為食譜組與教案組進行，計47人報名，最終由評審選出食譜組特優李宛真小姐及教案組特優古昌弘先生，除頒發獎勵，2位選手將代表台東縣參與全國決賽。

今年首次舉行「首惜主廚」徵選活動，讓台東在地食材被更多人看見，也展現縣民的綠食力，蔬果搖身一變成為一道道美味、好看的低碳餐點，或在教案中展現創意吸引眾人目光，達成推廣綠色飲食，都是令人讚賞且學習的永續精神。

環保局長郭建成到場為選手打氣並指出，台東「首惜廚師」活動是首屆舉辦，希望鼓勵縣民珍惜食物以減少廚餘產生，在家「吃多少煮多少」，上超市「吃多少買多少」，採購當季當地蔬果，未來將舉辦更多活動，擴大民眾、企業、社區參與。

參賽者中，教案組特優古昌弘先生的教案適合各年齡層，用氣候變遷與糧食危機，透過達魯瑪克部落以野菜為主的飲食文化，結合惜食觀念，推廣低食物里程飲食模式，獲得評審好評。而優等分別以永續食漁、五感食米的主題，向民眾傳遞正確購買魚貨，以及臺東米食文化特色，獲評審一致好評。

食譜創作組作品令評審印象深刻，榮獲特優的李宛真小姐，創作的食譜主打健康、營養均衡概念，以當地、當季生產的蔬果料理，競賽中端出色相味俱全的家常料理—肉絲炒箭筍及香菇箭筍粥，全食材使用，使用率達100%，廚餘最少，展現食材原始滋味，符合綠色、低碳飲食訴求。