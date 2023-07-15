7／18長濱書粥藝駐工作坊　繪畫實驗《閉上眼讓身體帶你畫》

▲藝術家李宗諺工作照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館藝術下鄉藝術駐地計畫-長濱書粥首場工作坊，將於18日晚間6點在長濱鄉麵包宿熱烈登場，文化處表示，「閉目繪-繪畫實驗工作坊」由駐地藝術家李宗諺與書粥合作，主要讓參與者閉上雙眼暫停視覺功能，透過身體的記憶繪畫，大家透過檢視內在自我後，產出什麼畫作？歡迎有興趣的鄉親及民眾共同來體驗。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府2021年起以「交會地方。藝駐共創」為核心，媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫。今年度「複復返/returns」以地景 (Landscape) 為核心，由台東美術館串連成功鎮原住民文物館、長濱書粥及鹿野區役場三地合作，邀請蔡坤霖、李宗諺、謝騆瑜等三位藝術家，藉由各自擅長媒材、創作視角及能量，透過地方學習及互動經驗，分別於三地進行駐地創研。

文化處指出，首次合作的館舍-書粥，位於長濱鄉，不僅僅是間書店也是旅人落腳處，空間及展場經驗豐富，因此入選為台東美術館藝術下鄉藝術駐地計畫的養成場館，目前也跟在地居民有新的造船計畫，預計2026年跟夏威夷連結，期待本次與駐地藝術家擦出火花航向南島。

文化處進一步說明，駐長濱書粥藝術家李宗諺，擅⻑塗鴉、插畫、漫畫，作品在⽇常⽣活中隨處可⾒，如地下樂團的⾳樂錄影帶及新北市⼀卡通設計等。此次工作坊靈感源自於長濱駐地時常聽到有關藏冰箱的諧音梗，透過冰箱的造型聯想到代表眼睛的「目」字，並將藏冰箱延伸為閉上雙眼，探索內在世界的意象，藉由⼯作坊體驗，讓參與者放下對繪畫美學的刻板印象。活動內容活潑有趣，歡迎大家前來以閉目繪的方式更深入認識自己。