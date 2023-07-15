饒慶鈴參加馬當聚會所完工後首辦豐年祭

▲台東市馬當部落15日為聚會所今年完工後第一次舉辦豐年祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「等了75年恭喜大家終於有舉辦豐年祭典的地方」。2023年暑假，台東縣境內各部落展開為期2個月計139場次豐年(收穫)祭典，其中，台東市馬當部落15日為聚會所今年完工後第一次舉辦豐年祭，縣長饒慶鈴參與並恭賀阿美族人一年豐收。

7、8月是台東各原住民族群接力舉辦豐年慶典，縣長饒慶鈴、縣議員陳政宗、方賢仁、立委高金素梅、鄭天財等嘉賓，上午9點齊聚台東市馬蘭部落共同參與，首先由長老與青年跳大會舞，部落內百餘人由頭目領頭手牽手歡喜歌唱，展現才藝及部落文化風情。

縣長饒慶鈴表示，夏季是各部落舉行豐年祭時節，7、8月之間台東原住民各族群陸續舉辦約139場的豐收慶典。很高興來馬當部落文化聚會所，聚會所在6月20日啟用，讓馬當部落75年來，第一次在聚會所舉辦豐年祭，不僅交通方便還可以遮陽，不必再向學校或私人借場地。

豐年祭典是阿美族的傳統，每年舉辦具有傳承意義，由老年人發號司令、年輕人執行及青少年、少年學習傳統精神應該要繼續保存下來，台東發展以多元文化為基礎，縣府推動部落體驗，與原住民同胞一起打拼，讓遊客到部落進行深度旅遊，並協助解決原住民同胞就業問題，共同創造原住民文化傳承與產業行銷。

原住民行政處指出，台東是全國原住民人口最多縣市，今年各部落的豐年、收穫祭典陸續展開，持續到8月20日，共計有139個場次，每場辦理時間有2至8天不等，其中台東市公所7月22、23日在台東森林公園的馬卡巴嗨樂舞藝術節，現場活動有在地藝術創作家裝置、藝術作品展覽、原味好玩市集、傳統技藝與童玩體驗、打卡送好禮、手工創意市集活動、原味美食餐桌饗宴等。而台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落，將訂於7月21至23日在東興村達魯瑪克文化廣場舉辦收穫祭活動。