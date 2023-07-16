台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

▲2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行，吸引逾2千名星空迷共襄盛舉，邀請人氣樂團老王樂隊、選秀節目《聲林之王3》亞軍邱軍，以多首膾炙人口歌曲陪伴民眾，在田野間感受關山浪漫「星空藍」。

今年音樂會以「最長！」為主軸，將活動延長演出1小時，從晚間6點到9點，用夕陽與星星，陪伴民眾慢慢體驗關山風情；同時以「最強！」、「最多！」的方式邀請表演嘉賓，將音樂獎項常勝軍的表演團體人數齊聚，民謠搖滾樂團老王樂隊，演唱〈我還年輕我還年輕〉、〈安九〉…等多首膾炙人口的音樂作品，廣大樂迷在現場齊聲合唱；而選秀節目《聲林之王3》獲得亞軍的歌手邱軍，以沉穩、舒適歌聲，隨著微風穿透田野間，讓民眾聽得如癡如醉。為了展現臺東文化藝術之美，邀請兩組在地表演團體，分別來自延平鄉永康部落致力布農文化傳承的滿馬那努文化藝術團，以及來自臺東在地熱愛音樂的青年組合而成的亞立山大樂團，帶來不同形式的音樂演出。

台東最美星空音樂會必備環節「暗燈儀式」，齊聲倒數後，全場燈光熄滅，星空美景令人震懾，現場民眾發出驚呼聲。音樂會以「星星」為主角，邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來星空導覽。星空留言板活動，也吸引民眾大方示愛告白。林先生分享，前年透過星空留言板跟女友告白成功，之後每年都會跟女友一起來報到，星空音樂會不只可以看到星空的美，卡司也都很精采，會繼續跟身邊的她一起感受台東星空的浪漫。