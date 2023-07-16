　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

▲2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行，吸引逾2千名星空迷共襄盛舉，邀請人氣樂團老王樂隊、選秀節目《聲林之王3》亞軍邱軍，以多首膾炙人口歌曲陪伴民眾，在田野間感受關山浪漫「星空藍」。

今年音樂會以「最長！」為主軸，將活動延長演出1小時，從晚間6點到9點，用夕陽與星星，陪伴民眾慢慢體驗關山風情；同時以「最強！」、「最多！」的方式邀請表演嘉賓，將音樂獎項常勝軍的表演團體人數齊聚，民謠搖滾樂團老王樂隊，演唱〈我還年輕我還年輕〉、〈安九〉…等多首膾炙人口的音樂作品，廣大樂迷在現場齊聲合唱；而選秀節目《聲林之王3》獲得亞軍的歌手邱軍，以沉穩、舒適歌聲，隨著微風穿透田野間，讓民眾聽得如癡如醉。為了展現臺東文化藝術之美，邀請兩組在地表演團體，分別來自延平鄉永康部落致力布農文化傳承的滿馬那努文化藝術團，以及來自臺東在地熱愛音樂的青年組合而成的亞立山大樂團，帶來不同形式的音樂演出。

▲2023台東最美星空音樂會關山場，15日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東最美星空音樂會必備環節「暗燈儀式」，齊聲倒數後，全場燈光熄滅，星空美景令人震懾，現場民眾發出驚呼聲。音樂會以「星星」為主角，邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來星空導覽。星空留言板活動，也吸引民眾大方示愛告白。林先生分享，前年透過星空留言板跟女友告白成功，之後每年都會跟女友一起來報到，星空音樂會不只可以看到星空的美，卡司也都很精采，會繼續跟身邊的她一起感受台東星空的浪漫。

ET快訊
《兩個爸爸》正雄長大變超帥！　宣布「考上理想高中」
快訊／10縣市豪大雨特報！　嚴防雷擊、淹水
工程師被解雇秒「格式化電腦」　公司急阻止：不要再動了！
「神級混血AV女優」宣布來台！　合體鄭家純
快訊／716大遊行遭炸彈恐嚇！　警全面戒備
68萬台YTR超久沒更新！　妻「只是死掉而已」
中暑別吃退燒藥「恐致腎衰竭」！　還有1事也別做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失　養生會館藏有暗室

竹山傳承五代百年打鐵店受漏水之苦　蔡培慧邀文化部場勘提解方

台東「首惜廚師」惜食食譜徵選得獎者出爐　特優者晉級全國競賽

台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

古坑綠色隧道一早湧入3千人　首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

公廁品質文明象徵！花蓮爭取3545萬補助　8處公廁將改頭換面

客鼓鳴心鼓王爭霸戰落幕！2組冠軍各得5萬獎金　相約明年再見

Global Mall屏東市「盛夏旅遊購物祭」　推低門檻+高折扣

快訊／桃園平鎮工廠凌晨火警　現場飄「塑膠臭味」消防員灌救

基隆Podcast邀邱佩琳分享企業認養城隍廟候車亭　打造城市新意象

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失　養生會館藏有暗室

竹山傳承五代百年打鐵店受漏水之苦　蔡培慧邀文化部場勘提解方

台東「首惜廚師」惜食食譜徵選得獎者出爐　特優者晉級全國競賽

台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

古坑綠色隧道一早湧入3千人　首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

公廁品質文明象徵！花蓮爭取3545萬補助　8處公廁將改頭換面

客鼓鳴心鼓王爭霸戰落幕！2組冠軍各得5萬獎金　相約明年再見

Global Mall屏東市「盛夏旅遊購物祭」　推低門檻+高折扣

快訊／桃園平鎮工廠凌晨火警　現場飄「塑膠臭味」消防員灌救

基隆Podcast邀邱佩琳分享企業認養城隍廟候車亭　打造城市新意象

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

漏網鏡頭／綠全代會林志潔送「蒜頭」　柯建銘：國會過半有信心

只住1天就回老家！「電表狂跳」要多付852元　他愣：電器都關了欸

《兩個爸爸》正雄長大變超帥！　宣布「考上理想高中」被讚爆

你也可以變最強咒術師！《咒術迴戰》五條悟同款「高專墨鏡」推出

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

凌晨4點30分被叫醒去散步　威瑪犬「大叔坐」眼神空洞：太早了吧

情色女王「失眠厭食」暴瘦親吐原因！停工3個月…丈夫幫她走出來

貓咪感冒了嗎？呼吸道疾病「可能是腫瘤」　醫提醒：別輕易忽視

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

桃園平鎮工廠凌晨火警　消防員灌救

管制沙灘車引反彈　花蓮業者要求專區、緩衝期

五股動物之家菜市場名策略成功！「阿桃」喜迎新家人

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

基隆Podcast邀邱佩琳分享企業認養城隍廟候車亭

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

屏東Global Mall　推低門檻+高折扣

公廁品質文明象徵　花蓮斥3545萬打造優質公廁

花蓮鼓王爭霸戰落幕　2組冠軍各得5萬獎金

「塑美貝」大爆炸　藍軍要求全面體檢

被遺忘的亞細亞的孤兒　湯蕙禎助爭取權益

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

更多熱門

相關新聞

即／台東騎士離奇自撞電線桿　傷重不治

即／台東騎士離奇自撞電線桿　傷重不治

台東縣台東市中華路四段600巷今（16）日凌晨12時許發生車禍！1名52歲男子騎機車途中，不明原因失控自撞路旁電線桿，救護人員到場緊急將其送醫，急救後仍傷重不治，詳細肇事原因有待釐清，將報請台東地檢署相驗。

縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰

縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰

7/18長濱書粥藝駐工作坊

7/18長濱書粥藝駐工作坊

饒慶鈴參加馬當聚會所完工後首辦豐年祭

饒慶鈴參加馬當聚會所完工後首辦豐年祭

猴痘疫苗擴大對象　台東衛生局籲民眾接種

猴痘疫苗擴大對象　台東衛生局籲民眾接種

關鍵字：

最美星空關山台東

讀者迴響

熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面