陸上半年哪種消費最好？　「娛樂旅遊」噴出千億台幣

▲今年年初大陸疫情解封內需消費大噴發。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

疫情三年衝擊大陸經濟體，2023年大陸著力擴大內需、恢復和擴大消費是今年首要關鍵任務。根據上半年的相關數據顯示，暑期電影票房累積至今有80億人民幣，各大景區旅遊人潮同比增長超過100％以上。今年前五個月，大陸社會消費品零售總額累計值達到18.76兆元人民幣，同比上升9.3%。整體來看文娛、文旅類消費超過上百億人民幣，換算超過千億台幣，表現強勁。

大陸疫情封控近三年終於在年初解禁，過去被管控娛樂場所通通大解放，消費人潮迅速回流。根據大陸國家電影局統計，2023年上半年電影票房超262億元（單位：人民幣：同下）），同比增長52.91%，電影市場強勁復甦，暑期檔票房已突破80億元，換算台幣330多億台幣。

再來看各地的旅遊人潮，端午假期南京文旅消費恢復最好的例子。今年以來，大陸各地吹起復古風潮，千年古都依託自身特點，挖掘歷史文化資源，讓文旅消費從傳統觀光型向深度沉浸式轉變。

以南京端午節為例，江蘇文旅廳監測數據顯示，今年端午假期，南京市共接待遊客470.32萬人次，同比增長128.5%；實現旅遊總收入68.82億元，同比增長132.6%；接待遊客量名列江蘇省首位，南京夫子廟-秦淮風光帶、中山陵、玄武湖都是熱門景區。

文旅消費也拉動當地消費市場。南京市商務局最新數據顯示，今年前五個月，南京全市社會消費零售總額實現3568.6億元，同比增長10.0%，與2019年同期相比，增長42.7%。其中，住宿、餐飲等門類增長較快，與2019年同期相比，南京的社會消費零售總額增長了42.7%。

▲娛樂、旅遊等是大陸新興消費亮點。（圖／CFP）

民生消播物份，大陸上半年衣食住行「價格平穩」，大陸國家統計局公佈上半年的統計數據，其中，價格上漲較快的月份集中在3月到5月，主要是受大眾消費復甦帶動以及需要添置應季服裝的影響。

整體數據顯示，大陸今年前五個月，社會消費品零售總額累計值達到18.76兆元，同比上升9.3%。專家表示，與此前相比，上半年以來居民消費總量正在恢復到常態水平。

香港致富證券首席經濟學家肇指出，「今年零售總額增速出現了上升，這裡邊有參照去年同期的時候低基數的影響，但是即使扣除，也會看到實際社會商品零售總額反映出來的消費情況基本恢復常態，此前受到衝擊比較大的餐飲行業，也得到了明顯改善。」

北京大學光華管理學院營銷系教授彭泗清認為，「居民的消費結構在變，在轉型升級，跟一般的實物消費不一樣，服務消費它可能會依賴於一個更好的生態，更好的系統。」

他認為，這會是一個鏈條，服務消費比重在不斷提升的時候，對於中國產業，比如說第三產業服務業本身的提質升級也是非常有幫助。建議要運用更多的新技術，開拓更多的新的消費場景和運用新的消費模式，讓消費者有更好更新的體驗和享受。