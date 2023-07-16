　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸上半年哪種消費最好？　「娛樂旅遊」噴出千億台幣

▲▼大陸春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

▲今年年初大陸疫情解封內需消費大噴發。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

疫情三年衝擊大陸經濟體，2023年大陸著力擴大內需、恢復和擴大消費是今年首要關鍵任務。根據上半年的相關數據顯示，暑期電影票房累積至今有80億人民幣，各大景區旅遊人潮同比增長超過100％以上。今年前五個月，大陸社會消費品零售總額累計值達到18.76兆元人民幣，同比上升9.3%。整體來看文娛、文旅類消費超過上百億人民幣，換算超過千億台幣，表現強勁。

大陸疫情封控近三年終於在年初解禁，過去被管控娛樂場所通通大解放，消費人潮迅速回流。根據大陸國家電影局統計，2023年上半年電影票房超262億元（單位：人民幣：同下）），同比增長52.91%，電影市場強勁復甦，暑期檔票房已突破80億元，換算台幣330多億台幣。

再來看各地的旅遊人潮，端午假期南京文旅消費恢復最好的例子。今年以來，大陸各地吹起復古風潮，千年古都依託自身特點，挖掘歷史文化資源，讓文旅消費從傳統觀光型向深度沉浸式轉變。

以南京端午節為例，江蘇文旅廳監測數據顯示，今年端午假期，南京市共接待遊客470.32萬人次，同比增長128.5%；實現旅遊總收入68.82億元，同比增長132.6%；接待遊客量名列江蘇省首位，南京夫子廟-秦淮風光帶、中山陵、玄武湖都是熱門景區。

文旅消費也拉動當地消費市場。南京市商務局最新數據顯示，今年前五個月，南京全市社會消費零售總額實現3568.6億元，同比增長10.0%，與2019年同期相比，增長42.7%。其中，住宿、餐飲等門類增長較快，與2019年同期相比，南京的社會消費零售總額增長了42.7%。

▲▼大陸春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

▲娛樂、旅遊等是大陸新興消費亮點。（圖／CFP）

民生消播物份，大陸上半年衣食住行「價格平穩」，大陸國家統計局公佈上半年的統計數據，其中，價格上漲較快的月份集中在3月到5月，主要是受大眾消費復甦帶動以及需要添置應季服裝的影響。

整體數據顯示，大陸今年前五個月，社會消費品零售總額累計值達到18.76兆元，同比上升9.3%。專家表示，與此前相比，上半年以來居民消費總量正在恢復到常態水平。

香港致富證券首席經濟學家肇指出，「今年零售總額增速出現了上升，這裡邊有參照去年同期的時候低基數的影響，但是即使扣除，也會看到實際社會商品零售總額反映出來的消費情況基本恢復常態，此前受到衝擊比較大的餐飲行業，也得到了明顯改善。」

北京大學光華管理學院營銷系教授彭泗清認為，「居民的消費結構在變，在轉型升級，跟一般的實物消費不一樣，服務消費它可能會依賴於一個更好的生態，更好的系統。」

他認為，這會是一個鏈條，服務消費比重在不斷提升的時候，對於中國產業，比如說第三產業服務業本身的提質升級也是非常有幫助。建議要運用更多的新技術，開拓更多的新的消費場景和運用新的消費模式，讓消費者有更好更新的體驗和享受。

ET快訊
新北男刺殺姊夫！　行兇動機曝
22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」　醫搖頭：恐害肝硬化
17歲少年「無照騎車夜遊」！飆速過彎噴飛　當場失去生命跡象
快訊／泰利颱風外圍水氣強襲！　墾丁豪大雨
曾之喬消失5周！　本尊親揭近況「正式宣布1事」
美國炸「巨型蘑菇雲」！　24km外都在震
網紅玩「女體盛」！比基尼女躺桌…6男夾生魚片大笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸上半年哪種消費最好？　「娛樂旅遊」噴出千億台幣

解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去

女客試穿牛仔褲「炸出兩坨肉」！老闆娘噴笑：妳別買，我憋不住了

大樓火警少女受困家中！鄰居「徒手爬上樓」救她一命　父目睹淚崩

河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車　車上幼子差點被直接輾過

搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

高溫真的會熱暈蚊蟲？　北京疾控數據給出答案

陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

陸上半年哪種消費最好？　「娛樂旅遊」噴出千億台幣

解放軍「天才科學家」執行重大任務突死亡！　年僅38歲

3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去

女客試穿牛仔褲「炸出兩坨肉」！老闆娘噴笑：妳別買，我憋不住了

大樓火警少女受困家中！鄰居「徒手爬上樓」救她一命　父目睹淚崩

河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車　車上幼子差點被直接輾過

搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

高溫真的會熱暈蚊蟲？　北京疾控數據給出答案

陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

仲夏寶島號玉里啓航！CT273蒸機女王風華再現　周邊商品搶手

解散後為生活去打工「卻遭粉批丟團體的臉」！　ZE:A泰憲曝光熙暖舉

少校參謀官吸金海撈2.2億！與妻合開老鼠會邀同袍投資　43人受害

6萬噸河水氾濫灌爆隧道！公車受困「打撈5具遺體」　7死12失蹤

+500升級半套！包廂薄紗妹胸前春光全洩　進行一半簾子被掀開G了

蕭豫玟猛砍16分17籃板　U19中華女籃首戰8分惜敗德國

女兒8月大罹患癲癇　24歲智力只有9歲

歐洲機場「旅遊旺季」大罷工！　25萬遊客滯留義大利

漂流太平洋2個月　澳洲男「吃生魚喝雨水」奇蹟獲救

行兇動機曝！新北男走路一拐一拐被嘲諷　趁姊夫熟睡利刀捅胸奪命

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

解放軍「天才科學家」突死亡！

女客試穿牛仔褲炸出腰肉！老闆娘當場笑噴

3男入住旅館3天　竟成誇張垃圾場

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車 車上幼子差點被直接輾過

大樓火警少女困家中！鄰徒手爬牆救命

毒殺25名幼童釀1死！幼稚園女教師已執行死刑

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

與陸生團訪竹科　丁寧認同張忠謀「這句話」

男友舔耳吸力太強啵一聲...她耳膜炸了失聰！

陸生團抵台「瞇瞇眼女生」被認出 奧運桌球冠軍丁寧也來了！

黑絲透膚裝臥室擺拍 2000萬粉純欲系美女網紅挨批「情色擦邊」

更多熱門

相關新聞

賺錢鳥叼整疊鈔票回家　網友羨慕

賺錢鳥叼整疊鈔票回家　網友羨慕

開著窗戶就會有錢飛進來！大陸河南省有一名網友在微博分享了一段新奇的影片，只見一隻八哥從窗戶飛進了屋，嘴裡還叼著紙鈔停在櫃子前，等主人打開抽屜就跳上去給錢，八哥叼錢回家的神奇畫面讓網友羨慕不已，直呼「給我也來一隻！」。

馬英九73歲生日快樂！　喜曝最大禮物就是促成大陸師生來訪

馬英九73歲生日快樂！　喜曝最大禮物就是促成大陸師生來訪

上半年外貿進出口首破20兆　陸海關：下半年既有壓力也有信心

上半年外貿進出口首破20兆　陸海關：下半年既有壓力也有信心

新北市府連2年銷售鳳梨釋迦助農民

新北市府連2年銷售鳳梨釋迦助農民

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站 初步方案公布

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站 初步方案公布

關鍵字：

消費大陸

讀者迴響

熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

解放軍「天才科學家」突死亡！

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面