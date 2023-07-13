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馬英九73歲生日快樂！　喜曝最大禮物就是促成大陸師生來訪

▲▼前總統馬英九出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲今天為馬英九73歲生日。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今日7月13日正逢前總統馬英九73歲生日，他也開心在臉書分享喜悅，表示日前馬英九基金會的陸生訪台案獲准就是給他最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物，更希望為兩岸人民福祉，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復正常交流。

馬英九表示，過兩天，他們將欣喜迎接大陸北京、清華、武漢、湖南、復旦等五所大學的青年學子抵台訪問，這是這幾年最重要的大陸青年朋友來臺交流團，他將代表馬英九基金會親自接待他們，期望能為恢復兩岸關係盡一點心力。他提到，總統蔡英文執政以來，兩岸關係低迷，加上新冠肺炎疫情因素，長達三年多的時間，兩岸交流幾乎中斷，加上包括武漢「小明」返台等事件，蔡英文政府處置不當，造成兩岸人民敵意上升，情勢緊張加劇，這幾年，他憂心如焚。

馬英九指出，他在2008年3月22日當選總統後，決定依據他的競選政見開放兩岸三通─通郵、通商、通航，也開放陸生來臺就讀臺灣的大學，當時已有800餘陸生在台就讀，到他2016年卸任總統時，人數已衝到4.2萬人，成長約50倍，可見陸生反應熱烈。

馬英九提到，這次馬英九基金會邀陸生來訪，也是他3月底、4月初訪問大陸時的想法，當時到武漢、湖南、復旦大學交流，陸方師生都反應熱烈，讓他非常感動；他回台後，囑咐同仁積極推動，就是希望延續兩岸青年交流的熱度。他強調，「當兩岸青年彼此增加更多了解，增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？」

此外，馬英九也直言，這次推動大陸師生來訪時，一開始情況並不樂觀，陸委會甚至建議他們放棄申請，私下還說因為過不了關，沒想到最後峰迴路轉，圓滿收場。他要感謝政府相關部門的協助，也要肯定蔡總統的支持，尤其國內輿論界的聲援，更是最重要的助力。

馬英九表示，今天正好是他73歲的生日，他認為，能夠促成大陸師生順利來訪，就是給他最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物，「讓我們誠懇祈求，為兩岸人民福祉，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復正常交流。」

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