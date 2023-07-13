上半年外貿進出口首破20兆　陸海關：下半年既有壓力也有信心

▲大陸13日公布今年上半年外貿數據。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

今年大陸外貿出口面臨著複雜的外部環境，大陸13日公布今年上半年外貿數據，今年上半年大陸貨物貿易進出口總值20.1兆元人民幣，年增長2.1%。其中，出口11.46兆元，相較去年同期增加3.7%，而進口則為8.64兆元，相比去年同期下降了0.1%。

大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，陸海關統計，上半年大陸外貿進出口年增率增長2.1%，規模創歷史同期新高，外貿進出口穩中提質，符合預期。其中出口11.46萬億元，增長3.7%；進口8.64萬億元，年增率下降0.1%。

通報稱，上半年，大陸外貿進出口規模在歷史同期首次突破20兆元（人民幣，下同），其中第一季、第二季分別達到9.76兆元和10.34兆元，相較去年同期均實現正成長。從相比前一季來看，第二季進出口則比第一季成長6%，5月、6月均相較前個月增長1.2%。

通報指出，大陸外貿結構持續優化，一般貿易進出口13.16兆元，年增率增長4%。民營企業進出口增長8.9%，佔進出口總值的比重提升至52.7%。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等新三樣產品，合計出口增長61.6%，拉動整體出口增長1.8個百分點。

同期，大陸對第一大貿易夥伴東盟進出口3.08兆元，年增率增長5.4%，佔進出口總值的15.3%。對歐盟進出口2.75兆元，年增率增長1.9%。

然而，就大陸下半年外貿來看，大陸海關總署發言人呂大良坦言，「我們感到既有壓力也有信心。」他指出，當前主要發達經濟體通膨仍處於高位，地緣政治衝突持續，短期外需回暖動力不足，大陸外貿穩增長仍面臨較大壓力。

不過，他也認為，「大陸經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有變，隨著一系列政策措施持續發力。大陸有信心、有基礎、有條件實現進出口促穩提質的目標。」