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新北市府連續2年全力銷售鳳梨釋迦　協助農民度難關

▲饒慶鈴當面向侯友宜市長致謝相挺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴(左3)當面向侯友宜市長(左4)致謝相挺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鳳梨釋迦近3年來由於外銷大陸受阻及因疫情影響銷售量，為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，積極為台東鳳梨釋迦農民進行國內外行銷，在新北市長侯友宜大力號召下，新北市各界連續2年全力協助銷售，讓農民有感，縣長饒慶鈴12日特別藉侯市長東來與地方各界交流機會，代表農民當面向侯市長表達謝意。

縣長饒慶鈴表示，新北市是全臺人口最多、消費人口最大的縣市，侯友宜市長當初在107年7月到台東考察時，她任縣議長職位，就應允簽署「台東生產．新北行銷」農產品銷售協定，讓新北市府團隊來行銷台東優質農產，直送新北市，為台東農民創造更多機會。

109年9月後由於外銷大陸受阻及因疫情影響鳳梨釋迦銷售量，縣府為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，分別與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，也媒合全國各通路如全聯、全家、家樂福、台北市旅館公會等企業工會，也邀請舉重女神郭婞淳、防疫女神賈永婕、金曲歌后Abao阿爆等名人，一起共推｢好釋+1，好事加起來｣。

非常感謝新北市長侯友宜這幾年實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，不但邀請縣府團隊與GOGO台東平台帶著綴滿台東釋迦及農產的聖誕釋迦樹，直送新北市歡樂耶誕城，同時，並指派副市長謝政達、新北果菜公司董事長劉來通、總經理江惠貞協助台東釋迦產銷，更特別派人到台東產地直接與農民朋友接洽，尤其，果菜公司更曾經創下僅短短3天，銷售近十公噸佳績，成果豐碩，要特別對新北市各界相挺台東鳳梨釋迦表感謝。

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鳳梨釋迦大陸台東

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