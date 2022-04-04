斗六市大型藝文活動今登場　慶祝兒童節與膨鼠森林公園啟用

▲「斗六膨鼠森林公園」全區正式開放，有橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所於今4月4日兒童節舉辦兒童節藝文活動，膨鼠森林公園也正式歡慶啟用。開幕典禮由斗六市立幼兒園小朋友的精彩表演揭開序幕，並接著表揚全市模範兒童，此外，市公所政風室也加碼贈送獲獎的模範兒童1份「運動拋射飛機」，宣導廉潔反毒拒賭的觀念。

斗六市公所說明，2022年斗六兒童節活動有如大型馬戲樂園，包含趣味運動闖關、馬戲特技、劇團表演、氣墊遊樂設施以及美食市集，而膨鼠森林公園吉祥物「膨膨」、「琪琪」也現身與現場大、小朋友一同歡慶，也設計出限量吉祥物鑰匙圈，希望讓家長與孩童們度過精彩豐富的一天，打造全台最具亮點的藝文兒童節活動。

斗六市長林聖爵表示，今年的兒童節活動中「斗六膨鼠森林公園」全區正式開放，有橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台、直排輪場、大型戶外天篷舞台，讓市民朋友在這天除了享受兒童節的歡樂，也能在公園內體驗各種設施。

市長林聖爵說，兒童節活動結合縣府推動的「2022雲林全民健康運動年」計畫，將運動概念融入闖關遊戲，提倡休閒運動的風氣，打造讓大人、小孩、青年一起狂歡的藝文兒童節；希望透過各種體驗活動，鼓勵小朋友培養自身能力、拓展視野，學習團隊合作的精神，透過活動參與的經驗，相信必定能創造美好的未來。

▲斗六市公所舉辦兒童節藝文活動，膨鼠森林公園也正式歡慶啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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