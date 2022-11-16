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斗六膨鼠森林公園最後一塊拼圖　「金瓜鼠樂園」週末啟用

▲金瓜薯樂園針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵宣布「金瓜鼠樂園」將在11月19日正式啟用，成為斗六市最具代表性的大型親子遊憩休閒公園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所今（16）日召開金瓜鼠樂園啟用活動記者會，宣布膨鼠森林公園的最後一塊拼圖「金瓜鼠樂園」將在11月19日正式啟用，完整呈現出全新「100%啪哩啪哩」的膨鼠森林公園，成為斗六市最具代表性的大型親子遊憩休閒公園。

膨鼠森林公園在今年4月4日兒童節正式啟用，以膨鼠為主題，打造出遊戲草原、橡果溜滑梯及戲水池等遊戲區，啟用後就成為熱門親子遊憩景點。斗六市公再以金瓜鼠為主題發想，搭配既有地形，以多樣設施串聯成一系列有趣又富挑戰性的遊具設施。攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場等遊具設施，提供了穿越性、平衡性、擺盪性、迴旋性等刺激孩童感官，同時也增加不同元素的遊戲樂趣。

▲金瓜薯樂園針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲膨鼠森林公園的最後一塊拼圖「金瓜鼠樂園」將在11月19日正式啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，11月19日膨鼠森林公園，100%全部完工啟用，這也是斗六市民的驕傲。為了將膨鼠森林公園打造為最完善的都市公園，能適合親子遊憩的大型休閒場所，所以針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。

▲金瓜薯樂園針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以金瓜鼠為主題發想，搭配既有地形，以多樣設施串聯成一系列有趣又富挑戰性的遊具設施。攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場等遊具設施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

啟用活動當天亦會加入許多親子遊戲的活動元素，周邊亦有市集進駐，能進行藝文與觀光的整體行銷，邀請縣內民眾與外縣市觀光客與鄉親全家大小一同參與11月19日的啟用活動，走進斗六藝文新世界，期許從本次活動中帶動斗六整體觀光，打造斗六藝文活動的特色與亮點。

▲金瓜薯樂園針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲金瓜薯樂園針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，並打造膨鼠圖樣草皮，期盼成為中部的特色打卡新景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以金瓜鼠為主題發想，搭配既有地形，以多樣設施串聯成一系列有趣又富挑戰性的遊具設施。攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場等遊具設施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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