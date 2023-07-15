要拍賣王世堅禮物！　柯文哲喊「真的缺錢」：民眾黨沒跟大老闆要錢

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員王世堅在柯文哲8年市長任期一共送了32件禮物，包括龍袍、魔鏡、腳踏車等，卻傳出柯有意把禮物在黨慶當天拿出來義賣，讓王世堅嘆真心換絕情，「民眾黨有這麼缺錢嗎？」對此，柯文哲15日受訪坦言，缺錢是真的，民眾黨只有小額募款，沒跟大老闆要錢，希望選舉比較乾淨。

針對民眾黨擬在黨慶當天拍賣過去送的禮物，柯文哲表示，缺錢是真的，民眾黨又沒搞什麼黨員事業，到現在只有小額募款，沒有跟那些財團大老闆要錢，希望選舉比較乾淨。

柯文哲指出，當市長8年他送一堆東西，丟掉可惜，不如賣掉算了換一點錢，但後來幕僚說王世堅這樣講，那就考慮賣了錢看捐給哪個慈善單位。

針對民眾黨擬在黨慶當天拍賣過去送的禮物，王世堅日前受訪時直言，民眾黨有這麼缺錢嗎？想不懂，「5個字啦，真心換絕情」，選舉到了有花費沒錯，但有窮到需要把過去他在議會送的，那麼精緻有意義的禮物變賣掉？而且當時禮貌上，多數禮物隔1天就送回來，除了龍袍穿了10天才送回來。

媒體還問到，如果真的拍賣，是否變相成為柯文哲的金主？王世堅一度笑到說不出話，「不會啦，那麼一點錢，我的黨不要誤會我就好，選罷法有禁止，不能資助不同政黨尤其敵對政黨的人」。