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開啓城市外交新篇章　台南與日本前首相安倍晉三故鄉山口縣締盟　

▲日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本山口縣村岡嗣政知事（右），15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。

日本山口縣是最挺台灣的日本前首相安倍晉三前首相故鄉，兩市締盟格外具有台日友好的意義，黃偉哲市長熱烈歡迎訪團，台南市議會汪啟瑞秘書長、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、台南市政府城市外交顧問野崎孝男、台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長，也一同出席見證儀式。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先感謝村岡知事率團前來，並表示今日台南與山口縣順利完成締盟，必須感謝安倍晉三前首相胞弟、前防衛大臣岸信夫先生的大力促成，這不僅對兩市意義重大，更是台日友好的最佳見證。

黃偉哲市長進一步指出，台南的蝴蝶蘭、芒果等農特產夙負盛名，並有獨特的關仔嶺泥漿溫泉，以及全台歷史最悠久的曾文水庫馬拉松等等，而山口縣同樣產業種類豐富且觀光發達，兩市有諸多可以合作的面向，他對彼此後續交流信心滿滿，相信不久的將來，台南市民會以品嘗山口縣出產的蘋果、和牛及獺祭清酒等等，視為日常的享受之一。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃市長也表示，台南在2024年將有台南400系列活動，包含年初的台灣燈會、國際蘭展等活動，屆時台南會相當熱鬧精采，歡迎山口縣的朋友共襄盛舉。

村岡嗣政知事表示，2021年雙方議會締結姊妹會，2022年山口縣也在台南展示傳統工藝品，雙方交流頻繁，他進而確信台南與山口縣定能在觀光、物產及經濟等領域深化合作。他並感謝黃偉哲市長每年贈送來自台南的芒果，且聽聞黃市長提及台南馬拉松，身為跑者的他躍躍欲試，期待未來能進行相關交流。

村岡知事並在現場介紹日本山口縣，他表示山口縣觀光資源豐富，擁有美食、溫泉及優美自然景觀，在運動休閒方面也有頗受歡迎的下關馬拉松、單車旅行等等，他們16日將在林百貨舉辦觀光物產交流活動，期待能讓更多台南市民認識山口縣。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

汪啟瑞秘書長表示，2021年5月台南市議會與山口縣議會締結為友好議會，要特別感謝日本前防衛大臣岸信夫以及山口縣議會副議長島田教明大力促成。他並提及日台國際交流高峰會2024年將移師台南主辦，這也正是台南400舉辦的一年，他誠摯邀請大家明年再訪台南一同參與盛會。

山口縣議會副議長暨日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長島田教明表示，自2013年聯盟成立以來，在前防衛大臣岸信夫的支持下，雙方一步步深化關係，除了兩市議會已締盟外，他非常開心今天能見證山口縣與台南正式簽署協定，兩市關係更上層樓。他並表示，山口縣議會將持續支持兩市的交流，期待未來雙方的友好發展。

▲日本山口縣村岡嗣政知事，15日率領縣府及縣議會訪問團一行36人蒞臨台南，並與台南市長黃偉哲共同簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，開啓兩市城市外交新篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本山口縣於位日本本州最西部，人口約141萬人，縣內產業種類多元豐富，北部以重工業、物流業為主；南部以農漁業、觀光業為主。此外，明治維新時代以來，眾多日本首相及重要政治家如伊藤博文前首相、岸信介前首相、安倍晉三前首相及岸信夫前防衛大臣皆出身於該縣。

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