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高雄男駕車來台南玩樂遭路檢　南警起獲「龍井」毒咖包

▲台南市警二分局路檢查獲莊姓男子2人涉嫌持有毒品一批，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局路檢查獲莊姓男子2人涉嫌持有毒品一批，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

24歲高雄莊姓男子，14日深夜11時30分許，駕車載著18歲陳姓男友人來台南遊玩，一進入台南市行經頂美三街旁就碰上台南市警二分局路檢員警，經攔查發現其所駕車輛已遭涉嫌侵占遭通報，眼尖之民權派出所副所長江昀龍發現其車輛中央扶手處有許多不明白色散落粉末，進而查出2嫌持有毒咖啡包一批。

警方說，莊、陳2嫌兩人支吾其詞，眼見難逃法網，莊男始洩氣地自駕駛座旁車窗控制座夾層內取出45包以「龍井」、「玩很大」等偽包裝之毒品咖啡包（192公克）及20包愷他命（41公克）等毒品交付，員警也在其2嫌身上發現竟持有8支手機等可疑證物一併查扣。帶回派出所調查，相關毒品及兩嫌尿液檢驗均呈現二、三級毒品反應。

▲台南市警二分局路檢查獲莊姓男子2人涉嫌持有毒品一批，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出，莊姓男子1週前在高雄租賃汽車使用，疑因車輛未準時返還遭租賃汽車報案業務侵占，14日夜間從高雄駕車載朋友準備前來台南北區某酒店與朋友餐敘時，剛進入台南市即碰到第二分局之路檢點。因所駕駛車輛涉嫌侵占，也馬上為員警發現並攔下調查。詢問過程中莊、陳兩男之緊張態度也為員警提高注意。也在員警手電筒四周照射下，發現其中央扶手有許多不明之散落粉末，兩人也對員警提出詢問時支吾其詞、無法說明何物品，在員警告知車輛涉嫌侵占需帶案查扣時，莊男始交出藏放之毒品咖啡包及愷他命。

全案調查後將莊嫌（持有、吸食毒品及侵占）、陳嫌（吸食毒品）2男依涉嫌毒品危害防制條例、侵占罪嫌送辦，並將擴大追查毒品來源。

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