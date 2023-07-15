北韓洲際飛彈「飛74分鐘」破紀錄！　美日韓譴責：破壞穩定

▲北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北韓12日發射洲際彈道飛彈，且飛行時間長達74分鐘，打破歷年最久紀錄。美國、南韓、日本14日發表聯合聲明，譴責北韓違反聯合國多項決議，威脅區域和平穩定。

根據《路透社》報導，北韓12日從東海岸發射洲際彈道飛彈（ICBM），飛行時間約74分鐘，飛行高度為6648公里，飛行距離為1001公里，創下北韓史上飛行時間最長的一次。

美國、南韓、日本在聯合聲明中指出，「這明顯公然違反了聯合國安理會的多項決議，對朝鮮半島及其他地區的和平穩定構成嚴重威脅。」聲明也提到，美日韓三國敦促北韓停止其非法與升級的行動，並迅速恢復對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正和南韓外交部長朴振14日在印尼雅加達舉行的東南亞國家協會區域論壇（ASEAN Regional Forum）期間會晤。美國國務院聲明指出，布林肯在會談中重申美國對日本、南韓防衛「牢不可破的承諾」。

會晤後的聯合聲明提到，北韓若繼續發展核武與彈道飛彈，只會增強美日韓三國和國際社會實現朝鮮半島完全無核化的決心。

北韓駐聯合國大使金成（김성）13日罕見出席聯合國安全理事會緊急會議，並強調北韓試射飛彈是正當行使自衛權，美國才是導致朝鮮半島情勢升溫的元兇。

據悉，美國空軍上周連續3天有偵察機飛往朝鮮半島，引發領導人金正恩胞妹金與正放話警告，美方若繼續無視北韓警告，「要是遭到慘禍的話，那顯然會成為自作之孽。」