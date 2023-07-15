綠豆是「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

▲農糧署表示，綠豆主要產地為台南，僅有17％在嘉義種植。（圖／農糧署提供）

記者許敏溶／台北報導

不少冷笑話都會問紅豆或綠豆是哪裡人？其中冷笑話就提到「綠豆是嘉義人」，因為諧音是「綠豆加薏仁」，但農糧署在臉書粉專中表示，綠豆適合種植在沙質土壤，產地集中在嘉南平原的台南、嘉義等地，但現在以台南栽種最廣，其次為嘉義，「只有17%是嘉義人」。

目前正值暑假，炎炎夏日，來碗「綠豆加薏仁」正是消暑聖品，而綠豆加薏仁諧音哏為「綠豆嘉義人」，民眾不禁要問，綠豆主要產地真的在嘉義嗎？

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農糧署在「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專中指出，綠豆分為「粉（毛）綠豆」及「油綠豆」兩種類，國產主要種植外皮較無光澤感的粉（毛）綠豆，綠豆適合種植在沙質土壤，產地集中在嘉南平原的台南、嘉義等地，但現在以台南栽種最廣，其次為嘉義，「只有17%是嘉義人」，所以種植面積最廣是台南，其餘則分布花蓮、雲林、高雄等地。

農糧署表示，綠豆具有易於煮爛的特性，適合做成綿密鬆軟的綠豆湯和綠豆沙，至於種皮較厚的油綠豆，則多由東南亞進口，較適合孵豆芽菜或製作糕餅內餡，用途大不同。

農糧署進一步說明，綠豆不僅是雜糧中的冷笑話之王，更是提供營養能量的好幫手，每100公克綠豆中即含有22.1公克的粗蛋白，更富含膳食纖維和各種礦物質，歡迎民眾多多選購國產綠豆。