快訊／台南汽車維修廠起火　烤漆爐引發火勢...4車燒成廢鐵

▲台南市善化區興農路1家汽車保養廠，15日下午發生火警，消防人員接駁水線搶救，撲滅起火的烤漆室內烤漆爐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區興農路1家汽車維修廠，15日下午2時39分許發生火警，台南市消防局119勤務中心據報，立即出動第四大隊所屬善化消防分隊等各式消防車15車36人前往搶救，消防人員到場發現火場有明火及濃煙，現場警鈴大作，廠內員工有利用使用室內消防栓進行初期滅火。

消防人員馬上接駁水線射水搶救起火的維修廠烤漆室之烤漆爐，火勢於下午3時15分許撲滅，馬上進殘火處理及排煙作業，幸好無人員傷亡，約4部車被火勢波及；顯示南消四大隊平日消防宣導落實，在火警發生時，員工能緊急應變即時進行初期滅火，減少人命財產損失，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

消防局長李明峯表示，消防局各大隊皆致力於辦理防火宣導活動，以提升民眾當火災或其他災害發生時的初期應變能力，並深耕防火、減災等知識，於災害發生時當下能立即應變，減少人員傷亡及財產損失。

消防局第四大隊長蔡國保指出，預防優於搶救，平時即督導場所定期檢修消防安全設備，落實平時設備自我管理維護，方能將初期火勢控制在一定範圍，減少人員及財產損失。