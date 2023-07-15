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榮獲台灣永續行動獎8項肯定　台南成績六都第一

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動淨零永續再下一城！今年2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。

黃偉哲市長表示，在即將迎來台南四百之際，很榮幸台南能榮獲8項永續大獎，讓全國看見台南如何落實永續精神，而得獎殊榮，更得歸功於全體185萬市民朋友的支持，也感謝市府團隊和同仁的辛苦付出。

黃偉哲細數本次台南獲獎項目，囊括建設和各項服務，向外展現市府努力施政的成果，也讓外界看到台南怎麼運用科技創新、數位服務來解決市民的生活問題。他表示，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，而是要在城市生活中去落實，讓民眾漸漸有感，且還拿得出實績來，都相當不容易。台南市用成績證明了我們是做真的，而且是市府團隊和市民齊心努力去執行。

台南市政府表示，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關的議題，彰顯台南致力打造智慧城市的成績。環保局提出《空品智慧監控治理》，便是透過空氣品質微型感測器的物聯網，讓同仁能溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例於2022年首度達到9成。衛生局結合科技推出《e護臺南保障市民健康》，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA急救率2022年提升至31.99％。交通局的《數位創新，臺南好停車》，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75％，路邊停車使用率也提升至69％。

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，在2座銀獎方面，均呈現黃偉哲市長推動低碳建設的成果。教育局的《低碳校園，永續臺南》，除落實校園節水節電政策、環境教育，設置校園光電，目前已有231所學校參與計畫，並有25校通過5項標章認證成為低碳示範校園。水利局推出的《綠道學，公民永續實踐》，以守護嘉南大圳景觀與鄉土文化為核心精神，建構兼具休憩、通勤功能的自行車道和林蔭綠帶，不僅延續以自然為本的精神，也能促進城鄉觀光產業發展，榮獲銀獎榮譽。

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，獲得3座銅獎項目，內容和基礎建設及經濟發展相關。地政局參獎的《樂活臺南 永續長勝》，彰顯市府在執行土地開發時也注重如何降低對環境的衝擊，並串聯當地NGO和社區大學，共同維護綠色隧道，且100%保留原地喬木。工務局的《道路挖掘資訊整合》，透過制定道路挖掘管理制度，整合區域挖掘案件，能效地管理並達到實質減碳效益。經發局則以《推升觀光工廠永續實力》參獎，以結合產官學研來提升工廠管理品質和行銷量能，累積工場品牌永續經營實力，現在通過經濟部工業局認證的觀光工廠已達23家，數量為全國第一，去年成功吸引170人次來訪，締造9億8000萬元的營業額。

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