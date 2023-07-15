陳時中嗆侯市府切割餵藥案　侯友宜嘆：又多一位造謠者

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

針對衛福部前部長陳時中今（15）日稱幼兒園案新北市府第一時間切割。對此國民黨總統參選人侯友宜表示，「又來了！又多一位造謠者聯盟，護主不能護成這樣子，那是硬拗的」。新北市府也回應，陳一隻手指向對方時，四隻手就會指向自己，似乎忘了「3+11我負責」這回事，卻忙著讓幼兒園案的造謠者聯盟成員再+1。

新北市板橋私立幼兒園餵藥案新北地檢署全案偵結不起訴，侯友宜競選辦公室要求賴清德24小時內道歉。不過，陳時中卻痛批新北市府，第一時間就是想逃避、切割，只看到選舉危機。

侯友宜對此表示，「又來了！又多一位造謠者，護主不能護成這樣子，那是硬拗的」。

新北市政府副發言人羅婉庭也說，如今真相大白，依照司法偵結不起訴以及科學調查的結果，已證明該園並無不當對待幼生，教育局遂主動撤銷其廢止設立許可之行政處分，並依規定積極予以全方位協助，盼儘早重建親師生情感與社會互信。

羅婉庭轟，陳時中在疫情指揮官任內，包括「要怪，就怪病毒」、請民眾「自主應變」、「校正回歸」等經典「驚句」字字猶言在耳，如今再顛覆三觀，稱讚以彩虹藥水、戒斷症狀等影射性發言涉嫌製造社會恐慌的賴清德主席，其實是為了關心兒童健康好棒棒，套句陳自己的話，這類顛倒黑白的抱大腿發言實在「大可不必」。