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游淑慧轟「為一己之私喬疫苗」　高嘉瑜反酸搏版面：你比檢察官大？

▲▼高嘉瑜回應詐騙事件。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，一審判刑2年10月。二審維持原判，而該案也扯出案外案，林自稱「國安高層」安排42人違規施打疫苗，國民黨台北市議員游淑慧批高嘉瑜「就是關說」、「幫喬疫苗」。高嘉瑜15日受訪時直言，檢察官都已簽結認為她是選民服務，游淑慧有比檢察官大嗎？搏聲量只是一時，還是要在基層多下功夫。

對於游淑慧的指控，高嘉瑜直言，游淑慧有比檢察官大嗎？檢察官都已經調查、明確簽結認為她的部分就是選民服務，對於所有事證都已經釐清，這部分只能說無妄之災，過程中協助禾馨的部分，當時每個人很需要第一時間施打疫苗，若醫護有需要，就盡量幫助。

高嘉瑜指出，後續好心肝事件等等，對於當時衛生局來說，若這些大型診所能盡快幫醫護施打疫苗就協助，自己只是轉達地方需求，決定權在完全衛生局，過程中沒有任何施壓，檢察官的調查也很明確，民意代表在選民服務範圍能做就盡量做，絕對不會逾越法律的界線。

高嘉瑜表示，對於游議員來說，她為了選舉想盡辦法跟自己有所連接，想辦法有版面或聲量，但選舉還是要在地方上勤加努力，博取聲量或版面只是一時，還是要在基層多下工夫。

針對游淑慧稱她在當議員時就有關說，高嘉瑜回應，不知道關說的定義是什麼，所有民意代表能夠幫助大家都會盡全力協助，自己問心無愧，能夠拿出來給大家公平、公正、公開的檢視，服務這麼多年，對選民都是盡心盡力，不會大小眼。

對於游淑慧拿林秉樞來攻擊她，高嘉瑜說，「有時候老天爺給我們考驗，遇到就是勇敢面對」，所以才會把這件事情公開、讓大家知道，但自己是民意代表、公眾人物，當時還有其他女性受害者，她們並不知情，所以有必要讓大家知道，避免他繼續傷害任何人。

高嘉瑜表示，這些人可能在林先生的外表、話術包裝下，不知道真實狀況，如果沒有揭發這件事，那自己也是共犯，所以才會不計個人毀譽揭發，有很多人會拿這件事情攻擊她，「但我承擔得起，如果沒有人知道這件事情，自己獨善其身，我才會良心過意不去，我現在問心無愧。」

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