美核准首款「非處方避孕藥」！食藥署：代購回台賣最高可處10年刑

▲美國FDA宣布，批准首款非處方口服避孕藥「Opill」。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

美國食品藥物管理局（FDA）13日核准首款不需處方箋的口服避孕藥「Opill」，預計明年1月開始販售，民眾可透過藥局、便利商店與網路通路購買。食藥署提醒，該藥品在台並無藥證，若民眾在美國購買後回台販售，可依照《藥事法》最高處10年有期徒刑。

口服避孕藥成分僅有荷爾蒙黃體素（hormone progestin），是美國第一款非處方口服避孕藥，當取得便利性增加後，有望減少意外懷孕機率。FDA藥物評估與研究中心也表示，「只要按照指示每日按時服用，預計將比現行其他非處方方法更安全、有效，會是美國數百萬人預防懷孕的選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然該避孕藥尚未上市，但也引發討論熱潮，甚至有代購蠢蠢欲動。對此，食藥署提醒，民眾攜帶回國藥品需符合數量限制，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限，且不得販售。

若攜帶自用藥品數量超過限量規定、處方藥無醫療證明或超過醫療證明數量，依關稅法相關規範，須將逾限部分辦理退運或放棄。此外，若將帶回來的藥品拿去販賣，則恐涉嫌「輸入偽禁藥」，最重可依《藥事法》處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

食藥署副署長陳惠芳受訪時也表示，台灣現行避孕藥無論事前、事後都屬於處方藥，須由醫師開立藥物後取得。食藥署目前尚未收到Opill廠商申請藥物許可證，未來若接到業者申請，也須依照國情進行綜合考量，並不一定會跟進核准為非指示用藥使用。

最後，陳惠芳提醒，在網路上購買的藥品來源、品質與安全性無法把管，過去也有民眾在網路上買藥，卻買到主成分不符或未添加主成分藥品，吃了無效還恐傷身。建議民眾若有身體不適，還是要尋求醫師或藥師協助，才能真正對症下藥。