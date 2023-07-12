▲福島核廢水將排入海！食藥署開發「氚」檢測法，重點監測水產品。（圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

福島第一核電廠含有氚的「核處理水」即將排放入海，食藥署表示，去年已與原能會開發輻射物質「氚」檢測方法，未來會將水產品檢驗列入重點稽查項目。而食藥署過去對日本核災5縣輸入食品進行背景值檢測，結果都是未檢出。

日本核災區廢水將排入海之際，食藥署也於6月17日驗出今年首批輻射污染食品，為日本愛知縣出口的「越桔萃取物」，被驗出「銫-137」15.7貝克/公斤，雖低於其他食品類的100貝克/公斤，食藥署仍「道德勸說」勸業者將退關。

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依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134 與銫-137 總和限為量飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤；碘-131限量為嬰兒食品及乳品55貝克/公斤、飲料及包裝水100貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。

食藥署自100年3月起在邊境檢測輻射殘留，在21萬2018件產品中，有249 個樣本被檢驗出含微量輻射，但均未超出我國及日本標準。

食藥署副署長林金富表示，在249件產品中，有12批為開放核災五縣食品後驗出，雖未超過容許標準，但業者大多自主退運或銷毀，去年也有一批自長野縣進口的「乾香菇」同樣被驗出「銫-137」殘留，亦由食藥署勸說退關，而業者大多配合辦理。