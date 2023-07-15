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法界：禁師生戀違憲　立委籲「用年齡區分」

▲▼女學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少法界人士認為，限制師生戀恐違憲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

「台版#Metoo事件」從政壇一路延燒到演藝圈、教育界、體育圈，行政院院會13日通過教育部擬具的 《性別平等教育法》（性平法）修正草案，增訂學校的校長與教職員工，在執行教學不得與學生發展有違專業倫理行為，意即不能發展「師生戀」。不少法界人士認為，禁止師生戀恐怕違憲。

根據《聯合報》報導，有法官認為，若草案通過，憲法法庭有極大的可能會收到相關的釋憲聲請。政大法律系副教授林佳和則說，戀愛是保障人性尊嚴、人格權的行為，禁止師生戀本身必然違憲，法律僅能介入「有違專業倫理」的情況。

律師林育杉認為，有些人在高中時就已滿法定成年年齡18歲，並非所有師生戀都是權勢關係，如果在沒有權勢關係的前提下出現的師生戀，受到法律限制，有違憲疑慮。

民進黨立委林宜瑾已針對師生戀問題進行提案，她指出，師生戀的定義參照「家庭暴力防治法」中所指的親密關係，也就是雙方以情感或性行為為基礎發展的關係，她提案的版本中全面禁止教師與未成年學生發展親密關係，成年學生則由學校訂定的相關專業倫理和懲處規範。

民進黨受Metoo風波影響重大，趕緊推動修法，黨團書記莊瑞雄更指出哈佛、耶魯等國外名校也禁止師生戀，認為師生間有權勢關係，透過課程指導、分數產生上對下的控制，再進而發展出感情，當然違反倫理。

行政院院會13日通過教育部擬具的 《性別平等教育法》（性平法）修正草案，教育部進一步說明，這次修法增訂考量校長、教職員工在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在與性或性別有關人際互動上，應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理行為，故將相關行為納入性平法加以規範，並列入相關人員任用消極資格，以維護友善性別平等教育環境。

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