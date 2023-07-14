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大陸 大陸焦點 特派現場

黑絲透膚裝臥室擺拍　2000萬粉純欲系美女網紅挨批「情色擦邊」

▲大陸美女網紅井川里予在個人微博放出大尺度照片惹議。（圖／翻攝微博悲傷荷包蛋）

▲大陸美女網紅井川里予在個人微博放出大尺度照片惹議。（圖／翻攝微博悲傷荷包蛋，下同）

記者魏有德／綜合報導

在抖音上擁有2000萬粉絲關注的「純欲系」美女網紅「井川里予」12日在微博上貼出一串組圖，照片說明為「家裡」，內容則是她穿著黑絲透膚裝在臥室擺拍，或是穿著休閒大T恤在房間拍照、補妝等生活照等，短時間內便獲得數十萬讚。由於部分照片的大尺度露出，引起網友熱議，批評她有「情色擦邊」之嫌，要求官方下架。

▲大陸美女網紅井川里予在個人微博放出大尺度照片惹議。（圖／翻攝微博悲傷荷包蛋）

《九派新聞》報導，7月12日晚，擁有近2000萬粉絲的美女網紅「井川里予」用微博帳號「悲傷荷包蛋」曬出一組個人美照，尺度不小引發爭議。

在這組照片中，「井川里予」頂著一頭亮麗的「藍髮」，身穿黑絲透膚裝，趴在床上擺出不同姿勢，大秀好身材，也有的照片呈現出居家風格，「井川里予」穿著寬鬆的上衣，下身則有短褲或丁字褲等不同的穿搭，引起網友們熱議。

▲大陸美女網紅井川里予在個人微博放出大尺度照片惹議。（圖／翻攝微博悲傷荷包蛋）

部分網友認為，井川里予的姿勢充滿「挑逗」，還穿著情趣內衣，已經是帶有色情的意味，另一派網友則表示，這只是展現「穿衣自由」；「女性什麼時候才可以正大光明地展現身材」。

▲大陸美女網紅井川里予在個人微博放出大尺度照片惹議。（圖／翻攝微博悲傷荷包蛋）

對於引起外界爭議，井川里予則是數次發文闡述心境，「我就是覺得很漂亮啊，陽光下拍照很漂亮，我有時蠻喜歡曬太陽，可陰暗潮濕的家我也同樣喜歡。」；「涇川鯉魚你好自為之吧！」；「我都涇川鯉魚了你讓讓我怎麼了」。

據了解，「井川里予」在抖音上約有2000萬粉絲，曾被稱為是「純欲系」的天花板代表人物，以往秀出的形象較為清新，不過，她本人卻數次表達出不喜歡「純欲」的標籤，因此，她偶爾也會嘗試較大尺度的形象。

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