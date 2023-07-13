白飯之亂讓大陸人看傻眼：這麼窮嗎　「之前為吃魚改名就很荒謬」

▲「白飯之亂」被網友轉貼到大陸微博，引發大陸網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

北科大27位學生8日到熱炒店用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，集體留下1星負評引爆「白飯之亂」，連日的爭議不只網路上吵翻，甚至引起許多名人、意見領袖表態，新聞也被網友轉貼到大陸微博，有大陸網友諷刺說「台灣連白飯都不夠吃了嘛」。

「白飯之亂」被網友分享到大陸微博，引起不少大陸網友留言揶揄，有人說「之前那個為吃魚（鮭魚之亂）改名字就很荒謬」、「台灣人這麼窮的嗎」、「一個人吃，肉都不香，一群人吃，糠都搶」、「可憐，台灣連飯都不夠吃了嘛」、「台灣最美的風景是人啊，為什麼會這樣子」、「終於見著糧食了」。

也有網友支持學生，「人均消費45人民幣（新台幣195元），說米飯免費，卻不是讓人吃飽的，米飯多貴一碗啊」、「人均200元快炒，按照2碗飯的飯量來說是不太夠」、「說飯需要時間還能接受，說米飯免費供應但不是讓人吃飽就有意思了，我吃飯不圖吃飽圖什麼，免費供應就不要怕人家能吃」。

▲大陸網友表示「之前那個為吃魚（鮭魚之亂）改名字就很荒謬」。（圖／翻攝自微博）

回顧這一齣鬧劇，27位北科大學生8日前往熱炒店用餐，不滿白飯沒了且沒吃飽，就在Google評論留下1星評價，被老闆投訴刷負評太惡意，學生因此發布聲明並回到熱炒店道歉。本來「北科資材營」粉專已貼出合照以示誤會解開了，但面對網路霸凌，總召認為沒有隱忍必要，再發布影片還原7大爭議點。

熱炒店老闆後來在網路上貼出監視器畫面，過程中雙方一度各執一詞，直到11日他態度放軟，發文向學生道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」，並於12日再次發文宣布將無限期暫停營業。店家停業的消息讓力挺店家的網友十分不滿，紛紛湧入「北科資材營」狂灌負評，最終讓北科大學生不堪壓力而關閉臉書，事件到此告一段落。

