年收破2百萬！男網紅被嫌「工作不穩定」租不到房　崩潰住車上

▲男子擁有高收入卻租不到房。（圖／翻攝自TikTok／moretalentlesslimited）

記者李振慧／綜合報導

英國男網紅里奇曼(Isaac Richman)雖然在網路上擁有上萬粉絲追隨，年收入高達英鎊56,000元（約台幣226萬元），這樣的他卻被房東認為「工作不穩定」，都不願意把房子租給他，讓他只能無奈睡在車上。

在網路上擁有10萬多名粉絲的里奇曼，因為時常在倫敦地鐵拍攝惡作劇影片走紅，他同時也有在從事建築工作，年收入可賺到英鎊56,000元，然而他卻被迫住在車上長達5個多月，因為許多房東認為他的收入來源不夠穩定。

里奇曼在網路上拍片表示，「我一定是在作夢，對吧？我在TikTok上有7萬粉絲、在YouTube有上萬粉絲、在Instagram有上萬粉絲，影片觀看數在3個月內達到2億多人次，但我居然住在車上，我在作夢吧」。

里奇曼向媒體表示，他試著租房時，明明有能力付押金，許多房仲與房東卻還是不願意把房子租他，「在他們眼中我就像是，一個年輕的黑人，可能沒有能力租這個房子，但他們不知道的是，我比大部分房仲賺得還要多」。

里奇曼表示，過去5個月來他無法有固定住址，住了許多旅館後，現在乾脆住在車上，「我的身高約190公分，可是我的車很小，所以我根本沒辦法躺平，現在已經沒有任何事情可以打擊我了，只是生活變得愈來愈辛苦」，他目前正在計畫存錢買房，以徹底擺脫惱人的租房市場。