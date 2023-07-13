女網紅被「抖內大金主」榨乾！每次都傻傻上當　2個月後氣哭報警

▲女網紅被榜一大哥詐騙。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「抖內大金主」在直播間裡不停打賞禮物、表達關心，女網紅以為碰上了「真愛粉」，卻不想被對方反向「吸金」，短短2個月輕信對方話術，傻傻被騙30多次，先後「轉帳」12萬餘元人民幣（約新台幣51萬元）。 湖北省紅安縣檢察院透露，該院近日以詐騙罪對犯罪嫌疑人熊姓男子提起公訴。

據《極目新聞》報導，熊男是黃岡麻城人，今年32歲，平日無業，業餘喜歡上網刷影片。一次偶然，他進入某直播平台女網紅小玲（化名）的直播間，並關注小玲的直播推送。

去年4月，在直播間頻繁「刷禮物」的「男粉絲」熊男，吸引了小玲的注意。在短短幾天的時間裡，熊男給小玲打賞了數千元（人民幣，下同），躋身「榜一大哥」。對「榜一大哥」熊男，小玲免不了互動多一些。兩人還私下加了微信，一來二往，二人熟悉起來。

在聊天中得知，小玲是憂鬱症患者，熊男認為小玲比較容易相信人，便動起了「歪心思」。隨後，熊男以「退役軍人」的身分，通過向小玲直播間刷小禮物、表達關心等方式博取了小玲的好感和信任。

承辦檢察官透露，「後來，熊男以發生交通事故、寄給小玲的名菸被派出所扣押需要用錢等各種理由，不斷張口向小玲借錢。小玲都一一相信了，對方要多少就給多少。」

去年4月底，熊男得知，小玲被某直播平台其他主播騙了「禮物」，便推薦自己的「戰友律師」幫她維權，並讓小玲添加了「律師」的微信。該「律師」就以律師費、打點費等各種由頭讓小玲轉錢。與此同時，熊男又以「走流水」的理由，要小玲從網貸平台借了3萬餘元轉給他。

承辦檢察官介紹，從去年4月到去年5月底，小玲先後30餘次，被熊男「借走」12萬餘元。

維權事項遲遲沒有結果，網貸又陸續到期，小玲催促熊男還款，卻一直被各種理由推脫，小玲才意識到自己被騙，並及時報警。今年1月，熊男被警方逮捕。

熊男到案後，如實供述了自己的罪行。承辦檢察官表示，熊男不僅沒有當過兵，他所說的「戰友律師」也是他一人扮演，「律師微信是熊男的微信小號，借錢的理由也都是虛構的。」承辦檢察官指出，今年4月，公安機關以熊男涉嫌詐騙罪移送至紅安縣檢察院審查起訴。

「熊男以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額巨大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任」，承辦檢察官透露，5月5日，該院已向當地法院提起公訴。