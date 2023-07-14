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梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益　開幕茶會畫作義賣捐世展會

▲梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益，開幕茶會畫作義賣捐世展會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益，開幕茶會畫作義賣捐世展會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由藝術家王邑熏老師領軍的「梵立藝術」於7月16日至8月16日假MUC COFFEE安平旗艦店舉辦師生聯展「沁#行旅」，王邑熏老師邀請創作者捐出部分作品義賣，所得與MUC COFFEE安平旗艦店開幕當日營業所得提撥1成作為愛心捐款，投入台灣世界展望會國內特況家庭生活扶助金，幫助弱勢兒童及其家庭度過生活難關。

經過大約半年的籌備期，梵立藝術師生聯展「沁#行旅」選定在滿滿文青風的MUC COFFEE安平旗艦店展出，20多位作者展出作品有油畫、插畫、水彩、裝置等，創作者畫出心中所見的情境與感受，希望參觀民眾能從作品中獲得療癒與正面能量。

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參展的創作者包括：王邑熏、林秀芬、杜榮子、李幸蘭、吳碧鳳、吳國忠、陳姿爾、黃淑敏、郭臻諭、萬許珠菊、萬世宗、鄭媚湄、賴韻汝、賴彥端等人，展出及義賣作品共有52件，王邑熏老師說：「很高興能夠透過展覽，讓民眾看見這麼多美好的作品，也透過捐出作品義賣讓創作者為特況家庭盡一份心力，願創作者的美好心意帶給他們往前邁進的力量！」

無償提供展覽場地的MUC COFFEE安平旗艦店位於森行旅飯店一樓，由「安平~果然是你餐飲事業」經營，吳俊賢執行長說明：「上島MUC COFFEE是來自日本的百年咖啡品牌，純白的裝潢設計很適合展出美麗的畫作，歡迎顧客一邊品嚐美味咖啡、一邊欣賞藝術作品，身心靈都會十分滿足。」

▲梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益，開幕茶會畫作義賣捐世展會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據行政院主計總處統計，2022年台灣每戶可支配所得的差距倍數擴大至6.15倍，貧富差距創下10年來新高；身處最低收入級距的弱勢家庭，面對疫情、通膨等挑戰下，生活非常艱辛，若再遭遇家人失業、生病、身亡等突發意外，日常生活更陷絕望。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長非常感謝梵立藝術、安平~果然是你餐飲事業與展望會的三方合作，亦歡迎民眾參與七月十六日的「沁#行旅」開幕茶會作品義賣活動，協助特況家庭能夠度過難關、重拾希望。

「沁#行旅」展覽時間為7月16日至8月16日，7月16日下午3時半舉行開幕茶會、下午4時畫作義賣，地點為：台南市安平區安北路98號（森行旅飯店一樓），活動洽詢及捐款專線：(06)208-0378。

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