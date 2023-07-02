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2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

▲▼宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭暑假旗艦活動的2023宜蘭國際童玩藝術節，1日在冬山河親水公園由宜蘭縣長林姿妙宣布正式開幕，而開幕日即吸引上萬名遊客嗨翻盛夏。以「童玩原宇宙」為主題的今年的童玩節不僅有「好康抽汽車」活動，並以「星際太空總部」為中心打造的全新水世界，邀請了來自13個國家、18個國外民俗團隊，以及眾多亮點團隊、街頭藝人、宜蘭縣內原住民和歌仔戲等特色團隊，共有超過50個團隊為觀眾帶來多元豐富的節目演出。

▲▼宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

縣長林姿妙指出，今年的童玩節以「遊戲」、「演出」、「交流」和「展覽」為核心主軸，融入冒險、科技和元宇宙等元素，將持續舉行至8月13日，為期44天的奇幻時光。其中，以「星際太空總部」為中心打造的全新水世界是一大亮點。入夜後，火箭塔搭配繽紛燈光展示夜間光影秀，讓人驚艷不已。此外，還有刺激的高空滑降、高空垂降、高空盪鞦韆等遊戲設施，以及各式創新科技虛擬實境的元宇宙展館。從早到晚，整個童玩節都充滿著精彩的活動，邀請全世界的遊客一同探索這個奇幻的「童玩原宇宙」！

全球疫情解封後，迎來的第28年、第22屆宜蘭童玩節，在1日的開幕儀式中，首先安排宜蘭縣內舞龍、舞獅、國術、走尪、森巴、鼓隊以及今年遊藝踩街團隊與民眾歡樂互動；開幕典禮會場「宇宙劇場」首先由「瑪嘎巴嗨文化藝術團」帶來原住民迎賓歌舞，國內的「福爾摩沙馬戲團」與柬埔寨「法爾劇團」帶來結合馬戲、雜耍、舞蹈的《宇宙大冒險》精彩演出，接著國內唯一大型機器人表演團隊Luxy Boyz鋼鐵軍團出場，帶現場觀眾直接進入驚奇的外星世界，隨後林縣長與陳漢鍾副議長、秘克琳神父和現場來賓，歡迎瑪嘎巴嗨文化藝術團、蒙古、泰國、斯里蘭卡以及蘭陽舞蹈團等團隊代表一一上台，以不同的語言熱情問候，最後以地球道具完成啟動儀式，象徵迎接童玩新紀元，也宣告為期44天的「童玩原宇宙」正式展開。

▲▼宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

今年童玩節推出「好康抽汽車」活動，準備超過百萬元的獎品，民眾凡是購票入場，就有機會把Kia汽車、Gogoro機車、飯店住宿券、iPhone、iPad還有電視等家電用品帶回家。2023宜蘭童玩節相關資訊，請上官網 https://www.yicfff.tw/ 及臉書 https://www.facebook.com/YICFFF 查詢。

▲▼宜蘭縣長林姿妙，1日宣布正式2023宜蘭國際童玩藝術節開幕。（圖／宜縣府提供，下同）

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