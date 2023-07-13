和泰「原夢國家隊」圓夢！嘉興國小泰雅美聲獲韓「世界合唱大賽」雙金

▲泰雅族天籟童聲驚豔世界！嘉興國小獲韓「世界合唱大賽」雙金。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／桃園報導

動人歌聲縈繞桃園國際機場，來去匆匆的旅客也忍不住放慢腳步，讓純淨嗓音輕撫心靈。帶來即興演出的是一群來自新竹尖石鄉的泰雅族小朋友，7/9剛從韓國返台便受到熱烈歡迎，前往接機的親友們也紛紛送上鮮花和擁抱，興奮之情溢於言表，因為他們不僅唱上世界舞台，更從48國、超過160組隊伍中脫穎而出，奪下雙金成為台灣之光。

▲嘉興國小合唱團天籟美聲縈繞桃園國際機場。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

「從小就是喜歡唱歌，(能夠唱給大家聽)我也覺得很開心！」嘉興國小合唱團隊長元太笑說自己今年是二度參賽，有經驗了「比較不會緊張」，他也特別感謝指揮翰威老師付出時間與心力，每週三、六都花2小時車程從台北到新竹指導大家，「我之後去國中還會繼續練合唱，如果老師有把我叫回來，我就會陪他們一起練習」。

▲▼嘉興國小合唱團為國爭光，從韓國返台受到熱烈歡迎。

問到為什麼想加入合唱團？「我想把歌聲，傳到各個角落」看似靦腆的團員志安，給了個霸氣的答案！他也為自己的表現打了97分，扣3分是因為「笑容不夠好」，但覺得不完美，才有進步的空間；「如果是1到100的話，我給98分」團員上恩對於自己的表現同樣給出滿意的高分，所以能獲得金獎肯定他很開心。

▲嘉興國小合唱團隊長元太。

「孩子們這次在國外的表現，真的是展現出了非常驚人的毅力以及耐心！」談及一路走來的心路歷程，嘉興國小合唱團指揮陳翰威坦言很不容易！因為疫情期間訓練一度中斷，多虧校內幾位老師幫忙用網路錄音的方式，讓孩子持續練唱，加上從去年9月、10月展開集訓直到出國，才能彌補這3年所遇到的困境；他也大讚孩子們「本來就天賦異稟，可以完成這次的任務」，更感謝和泰汽車幫合唱團圓夢，「讓我們孩子們可以看見世界，也讓世界看見台灣」。

▲嘉興國小合唱團指揮陳翰威。

嘉興國小合唱團7/3~7/6參加韓國江陵市「第12屆世界合唱大賽-World Choir Games」同時也是全球最大型的合唱比賽，接連以完美演出驚豔全場，榮獲兒童組及無伴奏民謠組「金質獎」，亮眼成績除了歸功於原住民小朋友先天的好嗓音，還有師生共同的努力與付出，以及企業的贊助支持。

▲嘉興國小校長徐榮春感謝和泰集團幫助孩子們圓夢。

「這是我們學校第3次出國，這次的成績是最好，也是我個人跟我們老師最輕鬆的一次！往常我們都要很辛苦地去募款，這次特別謝謝和泰汽車能夠大力支持我們。」嘉興國小校長徐榮春進一步說道，此次前往韓國比賽的機票、旅費行程，甚至衣服，都由和泰集團贊助安排，讓學校合唱團無後顧之憂，可以專心準備比賽，「相信老師跟孩子會繼續努力，明年一定會再出去為國爭光，也希望泰雅族的聲音，能夠傳到世界各地」。

▲和泰集團「原夢國家隊」嘉興國小合唱團。

珍惜台灣這片土地上的美好聲音，和泰集團發起公益計畫，成立「原夢國家隊」，除了嘉興國小，也將全額贊助桃山國小合唱團7/15出發新加坡，參加亞洲著名合唱比賽「新加坡國際合唱節」的出國比賽行程，並增購全新族服及活動團服，成為孩子們追逐夢想的堅強後盾，讓泰雅族的天籟童聲，再次被世界聽見。