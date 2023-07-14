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台南芒果　韓國樂天集團及現代百貨上架

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為開展韓國市場商機，台南市長黃偉哲出訪韓國，把握機會在駐韓國台北代表部梁光中代表及首爾台貿中心主任賴登科的陪同下，參觀韓國Lottemart連鎖超市，視察台南芒果上架狀況，此次台南芒果於Lottemart連鎖超市以及現代百貨，兩家韓國超市龍頭合作會同旗下的12家超市進行為期一星期的促銷推廣。

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲13日在首爾台貿中心主任賴登科陪同下，親赴韓國首爾樂天飯店，參加台南愛文芒果甜點Photo Event活動，黃偉哲市長為近年首位登韓進行台南芒果宣傳的地方首長備受矚目，加上台南芒果充滿熱帶水果的超強魅力，飯店西點主廚以台南愛文芒果為主角推出一系列芒果甜點，充滿鮮果的香氣及充滿台南文化底蘊的雅緻，吸引韓國媒體、買家、網紅、直播主的關注，現場人潮滿滿。

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最大芒果產地佔全台產量50％，平均每兩顆芒果就有1顆來自於台南，這幾天參訪過程感受出韓國民眾對於台南愛文芒果討喜的顏色、外觀跟口感情有獨鍾，深具市場。台南愛文芒果採人工套袋細心照顧，營養全凝結在完熟芒果裡，在台灣需經過通過層層嚴格檢驗才能出口，造就盛夏完熟香甜的愛文芒果果肉細緻、自然香甜，此次積極拓展台灣愛文芒果韓國貿易商機於當地辦理Photo Event活動，邀請當地媒體出席採訪市長與首爾樂天酒店甜點主廚一同推薦台灣愛文芒果甜點，期盼今年韓國市場與去年相比，預期將可增加台灣芒果15％以上的外銷實績。

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南農業局長李建裕表示，籌備了數月與韓國龍頭飯店洽談，終於談定在韓國首爾樂天五星級酒店推出愛文芒果系列，單份價格為台幣1000~1500元之間，以精品甜點方式打入高端市場，期盼在市府團隊的努力下在韓國市場創佳績，可以說是非常珍貴的甜點。目前，台南芒果進入盛產，質量均優，色澤漂亮、香氣濃郁、皮薄、肉纖細，吃起來美味，正是嚐鮮的好時機，

▲台南市長黃偉哲與首爾樂天酒店甜點主廚共同推薦台南芒果甜點，並參與首爾最高檔的汝矣島現代百貨地下超市的活動現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國首爾樂天集團酒店，特別推出三款台南愛文芒果甜點，二款芒果塔及一款芒果蛋糕，吃起來入口即化，尤其是芒果的香氣跟甜美的口感，可說是味蕾的最高享受，搭配台南愛文芒果甜點的推出，飯店特別舉辦消費台灣愛文芒果甜點，可參加台灣機票、台南住宿抽獎活動，預計在7月底抽出幸運得主為台南芒果行銷活動增添亮點同時也為台南觀光帶動契機。

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