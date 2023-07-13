台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！

記者林悅／台南報導

外號「狀元」的47歲任姓男子遭凌虐致死，慘被丟包醫院急診室門口，全身傷痕累累，頭頸疑遭鈍器重擊體折，家屬13日回命案現場招魂，卻一直擲不出聖筊允杯，家屬輪流換擲筊，直到死者小兒子，才擲出聖筊允杯，家屬悲泣表示：「他有怨，死不瞑目，死得很冤」！

▲台南外號「狀元」的任姓男子遭凌虐致死，家屬招魂一直擲不出聖筊允杯，屬悲泣表示，「他有怨，死不瞑目，死得很冤」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

命案現場封鎖線仍在，家屬無法進入包廂內招魂，只能在封鎖線外招魂，一開始由死者的大兒子擲筊，卻一直擲不出聖筊允杯，法師出言勸死者「不要推筊」，死者友人也勸死者「趕緊回殯儀館」，仍是擲不出允杯。法師再問死者，「是要換誰擲筊嗎？」

接著換死者生前最疼愛的小兒子擲筊，死者的小兒子哭著一遍遍喊：「爸爸你跟我回去」，接著才順利擲出聖筊；這一幕看得令人鼻酸。家屬悲憤地說，「很明顯感受到死者有怨，死不瞑目，真的死得很冤，僅是酒後衝突，就將人活活打死，毫無人性」！

永康分局案發後積極緝兇，陳、張、謝3名犯嫌陸續被逮，並傳喚3名證人到案，其中主嫌陳、張2嫌被檢察官聲請羈押禁見獲准，謝嫌飭回。11日晚上，警方持拘票緝獲綽號「阿光」的楊姓男子，移送檢察官複訊後，楊嫌就無保飭回，兇嫌等人虐殺死者的動機及原因為何，仍有待進一步調查。

死者家屬表示：「根本與工程糾紛、債務或利益糾葛無關，單純是因死者酒後情緒失控起衝突，才被人活活打死」。死者家屬及親友急迫要知道真相，要釐清在台南大舞廳包廂內有誰？發生了什麼事？死者因何被打？死者在醉天地發生了什麼事？如何被押走的？被多少人押走毆打？那些人是主嫌？那些人是共犯？幕後指使者是誰？這些至今家屬都不清楚，檢警也沒有向死者家屬說明案情。

家屬質疑，死者在舞廳被打、在醉天地被押走時，周姓男子都在場，為何不能清楚交代案情？他到底在隱瞞什麼？到底在保護誰？種種疑問何人可以幫家屬釋疑，讓家屬心安。

據了解，家屬及親友這幾天自助積極四處訪查，終於查出一些案情，7月8日晚上，死者與友人相約去光明街吃晚飯，周姓男子後來才到，死者接著與周男前往大寶廚房飲酒，因周男有人約他去台南大舞廳，死者才隨同前往。

死者家屬說，死者在7月9日凌晨被毆後，自行就醫包紮，並在臉書貼文「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，對方獲悉，認為死者要「討」，對死者不爽，就要再修理死者。7月9日約莫中午時死者返家，當天下午3時多前往復國路黃昏市場飲酒，傍晚7時多去東區醉天地，要與周男碰面談事情。死者與友人坐在包廂裡，死者疑是接到綽號「仔仔」的王姓男子電話，死者那幾天剛好「燒聲」，無法清楚說話，即掛掉電話以文字訊息告知王男，請王男聯絡周男。

周男與王男談完沒多久，就有10多輛車馳坻醉天地，約20幾人衝進去將死者押去安南區四草茶行虐打；死者家屬質疑，死者體格應算魁梧，2、3個年輕小伙根本無法押走他，研判對方應是持槍押人，死者才會被強行押離醉天地，這點從永康分局起獲長短槍枝可以佐證此一說法。

死者家屬說，死者被毆打2次，更遭對方殘忍凌虐、毆打，結果人被活活打死，這到底是有何深仇大恨，下手如此兇殘，用棍棒將人活活打死，這些人全部泯滅人性。

與死者從小一起長大的眷村好友表示，死者為人熱心，是鄰居眼中的好哥哥，缺點就是喜歡喝酒，酒後較易衝動，這次竟因酒後一時衝動竟因此丟了性命，「真的很不值得」。死者家屬指懇求檢警，一定要將所有涉案人逮捕到案，釐清事實真相，要還給死者及家屬一個公道。