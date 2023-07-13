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不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

▲楊寶楨、邱臣遠13日出席民眾黨團13日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊寶楨、邱臣遠13日出席民眾黨團13日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德11日除表示此次選舉是「中南海」和「白宮」的選擇外，也稱在總統蔡英文領導下，「我們與白宮接近了」，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。對此，民眾黨立法院黨團今（13日）舉行記者會表示，走進白宮是民進黨自己的政治目標，卻不是台灣人民的共同期待，賴清德假和平之名，行分化之實的行為，民眾都看在眼裡，呼籲民進黨別再藉由「抗中保台」情緒勒索選民。

民眾黨團13日上午舉行「台獨金孫不演了！賴清德操作對立騙票」記者會，黨團總召邱臣遠表示，這次總統選舉不該是中南海和白宮的選擇，台灣應該要在「自主和平」的基礎上和世界交流，不應分裂世界，更不應藉此分裂台灣人民；日前行政院長陳建仁才呼籲雞蛋不要放在同一個籃子裡，但賴清德卻將雞蛋全數放入「美國」這個籃子裡，還表態要「走入白宮」，無疑是激起兩岸對立。

邱臣遠也指出，日前賴清德投書美媒《華爾街日報》，提出強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀等「四大支柱」，台灣未來若建立在這些支柱上，恐怕猶如空中樓閣；且身為「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的賴清德言論前後矛盾，特別在兩岸議題上立場反覆，毫無核心思想，如今還認同「兩岸是兄弟之邦」的說法，甚至想跟中國國家主席習近平吃晚餐，都在在顯示賴清德全為選票考量，向中間靠攏，只為將選票極大化。

邱臣遠表示，與美國交流固然重要，但也要呼籲賴清德停止形塑美中二選一的二分法，不僅讓台灣外交之路更狹隘，挑起對立更不可取，台灣外交應有多元的選擇，透過參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，擴大國家影響力，理性交流、務實外交才是突破困境的出路。

民眾黨團副主任楊寶楨則說，近年國際情勢劇變，美中局勢越發緊繃，台灣和中國的地緣與歷史淵源，不可避免地被捲入這場博弈，但並不表示台灣應該選邊站，而是要尋求平衡並捍衛主權，然而目前無論國民黨或民進黨，兩岸政策都非常偏頗，無法為台灣構築通往和平之路。

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