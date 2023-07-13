鄭麗文主張「侯下韓上」　秦慧珠嗆：乖乖閉嘴！不分區不是這樣幹

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，國民黨立委鄭麗文近日拋出「侯下韓上」想法，惹怒侯友宜競辦執行長金溥聰，傳出可能遭黨紀處分。國民黨台北市議員秦慧珠13日痛批，請鄭麗文「乖乖閉嘴」，「不分區立委真的不是這樣幹的，不該用這個身份跟自己的黨對幹！」且提出換成前高雄市長韓國瑜的主張，也不是一帖特效藥。

秦慧珠13日以「鄭麗文，請乖乖閉嘴吧！」發文表示，鄭麗文這幾天出來的發言，力主換國民黨總統參選人侯友宜，改成提名韓國瑜，「這個主張讓人瞠目結舌，嗄！不是換郭台銘，而是換韓國瑜？」

秦慧珠提及，韓國瑜今年並未表態要參選，中央黨部的徵召也沒把韓國瑜納入機制，儘管有些韓粉還在期待韓國瑜再參選，但在藍軍陣營中，2024韓國瑜再代表國民黨選總統，根本不是藍軍的主流民意，鄭麗文橫空拋出的意見，讓大家既意外又傻眼。

秦慧珠認為，鄭麗文是國民黨的不分區立委，要為黨的大局著想，看看民進黨、民眾黨的不分區立委，哪個不是跟著黨走，立委頭銜既來自黨，就不能公然跟黨唱反調，這是政治紀律和倫理，如果跟黨有不同的意見，那先辭掉不分區立委再說。

秦慧珠說，金溥聰發言後，第一個跳出來點名罵鄭麗文的是台北市議員徐巧芯，自己也覺得有點怪怪的，因為金溥聰是徐巧芯的師祖，徐巧芯幫師祖罵架可以理解，再加上立委黨內初選時，鄭麗文是努力幫忙立委費鴻泰，「所以也有點報老鼠寃的小算盤在內吧！」不過金溥聰、徐巧芯罵鄭麗文，國民黨開除鄭麗文，解決不了問題，黨內的事還是好好溝通較好。

最後，秦慧珠直言，自己實在想勸鄭麗文，「還是乖乖閉嘴別再說了，一方面不分區立委真的不是這樣幹的，不該用這個身份跟自己的黨對幹，何況提出的換韓國瑜主張，根本就不是一帖特效藥。」國民黨現在在逆風中，人人都很著急，都想貢獻意見，包括她自己也一樣，但有些話還是要斟酌著說。